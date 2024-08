La cantante si esibirà in Piazza san Benedetto con gli ZeroInCondotta e i Cantori Umbri

È nel vivo l'Estate nursina e in Piazza san Benedetto si aspetta, lunedì 19 agosto Annalisa Baldi per lo spettacolo 'Una città per cantare'. Proseguono intanto le iniziative del cartellone estivo, promosso dall'amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni del territorio, che propone eventi all'insegna di musica, arte, gusto e paesaggio.

Sabato 17 agosto l'ex campo sportivo Europa ospiterà 'Freestyle motocross', a cura del Motoclub Norcia nel suo quinto anno di attività, per una giornata all'insegna di motori, acrobazie e socialità: alle 11 ci saranno infatti attività di mototerapia, alle 21.30 un freestyle show. Un evento sportivo motociclistico con i piloti del Team Daboot, dedicato ad associazioni di ragazzi diversamente abili con lo scopo di regalare loro una giornata di sorrisi ed emozioni. Durante la serata poi, è prevista l'esibizione di tre moto guidate da atleti professionisti. Domenica 18 agosto si torna in Piazza san Benedetto alle 21.30 per il concerto 'Incontri' del Complesso bandistico Città di Norcia in cui saranno proposte canzoni che hanno segnato la storia della musica leggera e non solo. Il Complesso bandistico nursino, diretto dal maestro Luca Panico, accompagnerà due ospiti d'eccezione incontrati in recenti collaborazioni: la cantante Jessica Caponero e il sassofonista Emiliano Rodriguez.

C'è grande attesa a Norcia per la serata di lunedì 19 agosto che ospiterà lo spettacolo 'Una città per Cantare' con Annalisa Baldi, attualmente in onda su Rai1 a Camper, che torna a Norcia con i suoi musicisti storici di ZeroInCondotta e insieme ai Cantori Umbri. Gli artisti proporranno due ore e mezzo di musica spaziando dal gospel al pop per una serata tutta da cantare.

Dalla grande musica alle escursioni, martedì 20 agosto quando da Piazza Vittorio Veneto, alle 21, partirà una Camminata sotto le stelle, a cura della Asd Norcia Run 2017. Ad attendere i partecipanti all'arrivo ci sarà cocomero per tutti. Coinvolgerà tutto il centro storico cittadino, invece, l'evento di mercoledì 21 agosto: dalle 19 si esibiranno, in diverse postazioni, dj locali che si sposteranno poi in Piazza san Benedetto per il gran finale in musica. L'iniziativa ospiterà anche la Notte Bianca e gli esercizi commerciali resteranno aperti oltre l'orario consueto.