Il 7 settembre piazza San Benedetto ospiterà la prima edizione del 'Trofeo Diego Bartolini', dedicato al pugile nursino scomparso in un incidente stradale il 4 settembre 2005

Il Boxing Club Diego Bartolini è lieto di annunciare la prima edizione del "Trofeo Diego Bartolini", un evento di Pugilato Olimpico che si terrà sabato 7 settembre in Piazza San Benedetto, a Norcia. Questa manifestazione sportiva, intitolata in onore del compianto pugile nursino Diego Bartolini scomparso in un incidente stradale il 4 settembre 2005, vuole celebrare la passione e la dedizione di un atleta che ha lasciato un segno indelebile nella comunità e nel mondo della boxe.