Dopo aver vinto il premio per la Migliore Sceneggiatura (di Sakamoto Yuji) al Festival di Cannes, arriva in Sala Pegasus dal 22 agosto, in contemporanea con l'uscita nazionale, L'INNOCENZA di Hirokazu Kore-Eda, regista giapponese molto amato sulla Croisette, già vincitore, infatti, della Palma d'oro con Un affare di famiglia e del premio della Giuria con Father and Son.

L'innocenza è un film delicato e sensibile che racconta dell'undicenne Minato che vive con la madre vedova e all'improvviso inizia a comportarsi in modo strano. La mamma crede che il problema sia un nuovo insegnante della scuola, teme il peggio, ma la verità, molto diversa, si svelerà lentamente, portando alla luce una storia di sentimenti e rapporti difficili nell'adolescenza, intimista, che fa riflettere sulle dinamiche, le paure e tanti pregiudizi che ancora ci sono in molte società.

Un film che vanta la colonna sonora del grande Ryuichi Sakamoto, il compositore giapponese scomparso il 28 marzo 2023 autore di molti capovalori. Sakamoto ha composto appositamente due nuovi brani per questo film poco prima di morire

Il 26, 27 e 28 agosto arriva in Sala Pegasus il film PERICOLOSAMENTE VICINI all'interno di “Resistenza Naturale”, la rassegna di film e documentari legati alla sostenibiltà ambientale. Diretto da Andreas Pichler (The Milk System, Teorema Venezia), Pericolosamente vicini è un documentario che tratta il rapporto tra l'uomo e la popolazione di orsi che vive in Trentino e nelle Alpi.

Pericolosamente vicini parte dalla tragica scomparsa di Andrea Papi per ricostruire ciò che i trentini pensano della presenza degli orsi nei boschi: la rabbia per una tragedia che poteva essere evitata si mescola alla paura e alla diffidenza. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo: le associazioni animaliste si battono da anni per una convivenza pacifica tra l'animale e l'uomo, mentre si sta facendo sempre più strada la convinzione che sia necessaria una maggiore informazione sul comportamento da tenere in caso di incontro con gli orsi.

Il problema della convivenza dell'essere umano con gli orsi assume così anche rilevanza politica, diventando di interesse nazionale ed europeo, e si amplia toccando il tema universale del rapporto tra la natura e l’uomo. La rassegna è in collaborazione con il Cai Spoleto e Legambiente Spoleto

