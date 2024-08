Tra le donne prima la eugubina Minelli. Prosegue nel migliore dei modi la 'Spoleto-Norcia in MTB': oggi in piazza Garibaldi le interviste del giornalista Marino Bartoletti

La mattina della seconda giornata de La SpoletoNorcia in MTB è stata incentrata sulla SN trail run, l'incredibile scommessa vinta dal Comitato Organizzatore nello sfruttare alcuni percorsi intorno alla Vecchia Ferrovia, per percorrerli a piedi e di corsa. Una sfida quella del “non solo bici...” lanciata dodici mesi fa e che quest'anno ha visto l'invasione di poco meno di 700 runners, tra atleti in gara e semplici appassionati che si sono confrontati con il non competitivo; in pista anche molti stranieri e persino un nativo del Canada Nella velocissima soft di 14 km, podio tutto spoletino tra gli uomini con Ridolfi che ha regolato Moriconi e Ferrante, con una discesa esemplare. Tra le donne prima la eugubina Minelli che ha preceduto Petriola e Melis.

​In attesa dell'arrivo dei percorsi più lunghi e faticosi, c'è stato anche spazio per la camminata urbana di 5 km a cura di Spoleto Cammina, in collaborazione con l'Associazione Aglaia.

​Nella zona talk c'è stata la presentazione del progetto europeo SIGWAY il cui obiettivo è produrre risultati in tema di occupabilità nel settore sportivo e nello sviluppo delle economie locali, con un'attenzione particolare alle tematiche ambientali e l'economia circolare. Sul palco Eleonora Cesaretti della Trekkify, Irene Morici di Sigway e intervento conclusivo dell'assessore al turismo del comune di Spoleto, Giovanni Maria Angelini Paroli.

​Protagonista in piazza, grazie alla collaborazione con Il Sorriso di Teo e la Cooperativa Il Cerchio, anche La SpoletoNorcia inclusiva, con un ciclotour inclusiivo, in cui sono state testimonial Chiara Andidero, nuotatrice perugina FISDIR e campionessa del mondo, e la spoletina Irene Orazi, campionessa del mondo dei 100 metri agli Special Olympic Games di atletica.

​Programma che procede indisturbato con un pomeriggio che sarà incentrato sulle interviste di Marino Bartoletti ad alcuni fuoriclasse dello sport spoletino e non; mentre in serata spazio alla Notte Blu della Confcommercio, che terrà aperti i negozi della città almeno fino alle 23.