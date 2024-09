La manifestazione farà di nuovo tappa a Spoleto con l'incontro dal titolo 'Legalità: diamo voce agli ultimi' atteso al complesso monumentale di San Nicolò

Anche con le sue due suggestive e particolari produzioni 2024 il festival estivo di arti performative Suoni Controvento chiude la sua lunga programmazione di eventi che hanno arricchito l'ottava edizione. Promosso da Associazione umbra della canzone e della musica d'autore (associata AssoConcerti) con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Suoni Controvento ancora per tre giorni toccherà altri luoghi affascinanti dell'Umbria (Spoleto, San Gemini, Narni, Carsulae, Rotecastello, Montefalco). La musica sarà grande protagonista ma non mancherà anche l'ultimo importante momento di riflessione e di confronto su tematiche di attualità e argomenti di grande sensibilità sociale, ancora con l'obiettivo di coinvolgere e informare il pubblico non solo attraverso le arti.

Questo è lo spirito che animerà anche il quarto e conclusivo incontro del progetto nato dalla collaborazione tra Rai Umbria, attraverso "Ripartiamo dai Territori", e Suoni Controvento. Venerdì 6 settembre alle ore 18 a Spoleto (Chiostro di San Nicolò, ingresso gratuito) con l'incontro "Legalità: diamo voce agli ultimi" si metterà al centro un argomento di grande sensibilità sociale. Un dibattito sui diritti e il valore della comunità sociale e cittadina. Insieme per essere consapevoli che opporsi alle mafie è un compito sociale, culturale ed etico che riguarda l'intera società civile. Un incontro per dare voce anche agli ultimi, unendo l'accoglienza, la solidarietà con l'impegno etico e culturale. Rai Umbria e Suoni Controvento insieme ad alcuni protagonisti legati al tema, si impegnano per sensibilizzare il pubblico e capire come combattere la droga, lo sfruttamento, la violenza, le mafie e l'usura. Introduce Maria Grazia Mazzola inviata speciale TG1, e a seguire il saluto Istituzionale del sindaco di Spoleto Andrea Sisti e del Prefetto di Perugia Armando Gradone. I relatori saranno Don Luigi Ciotti – Fondatore di Gruppo Abele e Libera, Fausto Cardella – Presidente Fondazione e Prevenzione Contro l'Usura, Fausto Lamparelli – Questore di Perugia.

Sempre il 6 settembre (ore 21) nel Piazzale Tuderte, anche noto come "Campo della Giostra" di San Gemini, il cantante e attore Raiz si esibirà in onore della tradizione della musica partenopea (il concerto non si terrà, come precedentemente annunciato, in Piazza San Francesco). Frontman della band di culto Almamegretta prima e attore della serie televisiva di immenso successo "Mare Fuori" poi, Gennaro della Volpe in arte Raiz presenta il suo nuovo album "Si ll'ammore è 'occuntrario d''a morte" dedicato alla memoria del grande cantautore napoletano Sergio Bruni che sta portando in tour in Italia e all'estero insieme alla band con cui collabora da anni, i Radicanto. Prevendite su Ticket Italia.

Sabato 7 settembre (ore 18.30) al Ponte di Augusto a Narni toccherà alle "Sakamoto Conversations": un viaggio intimo ed emozionante nella musica di Ryuichi Sakamoto ad opera del Maestro Giovanni Guidi per una produzione targata Suoni Controvento. Tra i resti del Ponte d'Augusto, mirabile esempio del genio ingegneristico romano, le note del pianoforte di Guidi interpretano i capolavori di Sakamoto. Il pianista umbro in questo suo nuovo progetto si avventura nel mondo del grande compositore e pianista giapponese, a un anno dalla sua scomparsa nel marzo 2023. "Sakamoto Conversations" è fatto di citazioni di brani presi come spunto per l'improvvisazione, ma anche di composizioni originali, risultato di un percorso di avvicinamento e di ricerca che tocca i diversi ambiti della prolifica carriera dell'artista giapponese. Campionamenti, voci, frasi, contribuiscono a completare un paesaggio sonoro che non è mai un semplice omaggio al passato, ma un dialogo vivo, che vuole pensare al presente e proiettarsi al futuro. Prevendite su Ticket Italia.

La seconda produzione Suoni Controvento di questa edizione del festival andrà in scena sempre sabato 7 settembre ma al Teatro Romano di Carsulae (ore 21). "Umbria e Corsica - Isole Sorelle" vede sullo stesso palco l'Ensemble Micrologus con il coro corso A' Filetta. Nell'Anfiteatro circondato da una vasta area archeologica di epoca romana conservata mirabilmente, si fonderanno insieme la musica di tradizione, storia e identità dell'ensemble umbro con quella della formazione musicale corsa più nota al mondo. Due terre lontane geograficamente ma unite da un profondo legame spirituale e culturale: una serata piena di emozioni per celebrare le comuni radici della Corsica e dell'Umbria, mostrando i numerosi punti di contatto presenti in un incantevole viaggio tra la storia, il folklore e la musica. Prevendite su Ticket Italia e TicketOne.

Domenica 8 settembre in programma gli ultimi due appuntamenti. Il primo è un extra per "Libri in Cammino", camminate letterarie nella natura alla portata di tutti. Giovanni Dozzini presenta "Il prigioniero americano" con appuntamento alle 16.30 nella poetica cornice del Borgo Rotecastello. Da lì ci si muoverà lungo gli antichi sentieri che uniscono il paese a San Venanzo, attraversando praterie, boschi e oliveti. Andando verso il tramonto del monte Peglia, facendo sosta nei luoghi più suggestivi del cammino compreso il Giardino di Villa Faina, si presenterà l'ultima fatica letteraria dello scrittore umbro. Intorno alle 19,30 ci sarà il ritorno a Rotecastello dove si potrà cenare alla Locanda del Borgo, sopra alla mitica Cantinetta. La passeggiata, lunga circa 7 km, presenta un dislivello di 150 m. Per info e prenotazioni: e-mail all'indirizzo romaniermete@gmail.com, Whatsapp/telefono al numero 347 114 8395.

Gran finale poi nei vigneti di Arnaldo Caprai a Montefalco, quando a partire dalle ore 18 ci sarà una serata di degustazione e di musica grazie al leggendario batterista di fama internazionale Tullio De Piscopo. Con il suo sound inconfondibile, De Piscopo, in occasione dei 40 anni del suo indimenticabile brano "Stop Bajon", è pronto a far ballare ed emozionare, tra le note di straordinari successi come "È fatto È sorde eh!!", "Andamento Lento" ed "È Allora È Allora". Prevendite su Ticket Italia e TicketOne.

Gli eventi sono accessibili anche alle persone diversamente abili. Per informazioni scrivere a: dsb@musicaeventiautore.com

Basta un click - Tra i main partner di questa ottava edizione spicca Hera che, per l'occasione, si fa promotore di un'iniziativa molto generosa. Per tutta la durata del Festival, la multiutility offre infatti ai fruitori della rassegna l'opportunità di ricevere biglietti per gli eventi a pagamento. Prenotare i biglietti offerti da Hera (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è molto semplice. Basta visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento) e scegliere l'evento di Suoni Controvento disponibile che interessa. Inserendo nome cognome e-mail, si potrà, appunto, ricevere il biglietto per lo spettacolo.

"Suoni Controvento" è inserito nel "KeepOn Experience" Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d'Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Suoni Controvento 2024 si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Camera di Commercio dell'Umbria, Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Cams - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Montefalco, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Perugia, Comune di Pietralunga, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, in collaborazione con Regusto, Aeroporto Internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi, Fiab, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Proloco Corciano, Proloco Costa di Trex, Proloco Terzo San Severo, TraMontana guide dell'Appennino, L'Olivo e la Ginestra, associazione Roompicapo, Cammini d'Italia, Valsorda Tour, Unitalsi Gualdo Tadino, Occhisulmondo, Danz'Art, Ya Basta! Perugia, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Brugnoni; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, Ares Safety, , Bahia City Store, Ambrosi Auto, Teamdev, Screen Pharma, Subasio Petroli. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Radio partner Rai Radio 2. Patrocinio di Rai Umbria, media partner Tgr Umbria, Rai Pubblica Utilità, Rai per la Sostenibilità - ESG.