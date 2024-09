Tanti gli incontri di pugilato di alto livello, con atleti provenienti da Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania

Nella suggestiva Piazza San Benedetto si è svolta la prima edizione del Trofeo “Diego Bartolini” per ricordare il pugile scomparso nel 2005 per un tragico incidente stradale. “Diego era un ragazzo generoso e corretto sia dentro che fuori del ring – ha dichiarato il suo maestro Valentino Giacomelli – era benvoluto da tutti e poco dopo la sua scomparsa abbiamo intitolato a lui la nostra Associazione”. A ricordare con commozione la figura di Diego Bartolini sono stati anche il Sindaco di Norcia Giuliano Boccanera e il Presidente del CONI dell’Umbria Domenico Ignozza. Di fronte ad un pubblico molto numeroso, si è svolto prima il Torneo Sparring Io riservato alle categorie dei Canguri e degli Allievi. La riunione è poi proseguita con il confronto fra pugili dell’Umbria, della Liguria, dell’Abruzzo e della Campania. Negli Schoolboy 60 kg Marcelli ha superato di misura Gaeta dopo tre equilibrate riprese. Negli Youth 63,5 kg buon livello tecnico, con vivaci scambi al corpo e al viso, fra Di Rocco e Tonella, al termine giustamente vincitore. Nella stessa categoria ancora buon livello con spettacolari scambi a media distanza fra Kazungo e Rustici, che ha prevalso fra gi applausi del pubblico. Negli Elite 67 kg Rusu ha costantemente attaccato Sanzone che ha risposto con colpi d’incontro e, grazie ad un buon finale, si è aggiudicato il verdetto di stretta misura. Nella stessa categoria spettacolare incontro, terminato in parità, fra il campione italiano in carica Amanaa e Steven; quest’ultimo, svantaggiato in altezza, ha saputo accorciare la distanza impegnando l’avversario, che ha sempre reagito efficacemente, in violenti e continui scambi. Negli 86 kg Rainone ha imposto un conteggio in piedi nel primo round a Vallebuona che si è comunque ripreso nei due round successivi; il verdetto finale a favore di Vallebuona ha destato qualche perplessità. Nei +92 kg duro scontro, con fasi un po' confuse, fra Njoku e Meliho che ha ottenuto al termine la vittoria.

RISULTATI – Schoolboy 60 kg: Marcelli (Drago Boxing) b. Gaeta (Crea Boxe). Youth 63,5 kg:Tonella (Thunder Boxing) b. Di Rocco (Global Gym Uno) ; Rustici (B.C. Bartolini) b. Kazungo (Crea Boxe). Elite 67 kg:Sanzone (Celano Boxe) b. Rusu (Global Gym Uno); Amanaa (Perugia Fight) e Steven (Boxe Pinetamare) pari. 86 kg: Vallebuona (Thunder Boxing) b. Rainone (B.C. Bartolini). +92 kg: Meliho (Boxe Pinetamare) b. Njoku (P. Valle Umbra Nord.

Arbitri: Di Clemente, Pecorari, Ruggeri, Ultimo, Giacomelli (cr)

Nella foto: l’immagine del viso di Diego Bartolini nel manifesto.

(*) Corrispondente della rivista Boxe Ring