Dal 20 al 22 settembre Castel Ritaldi diventa il regno dell'immaginazione con letture animate, concerti, spettacoli, attività sportive e laboratori creativi per bambini di tutte le età

Quest'anno Il Paese delle Fiabe – Premio Letterario Mario Tabarrini celebra la sua 25° edizione con una serie di eventi imperdibili, confermandosi uno dei concorsi di scrittura per fiabe più prestigiosi a livello nazionale. Il suggestivo borgo di Castel Ritaldi si trasformerà ancora una volta in un mondo incantato, dove sogno e realtà si fondono per regalare esperienze uniche a grandi e piccini.

"Siamo giunti a celebrare la venticinquesima edizione, un traguardo importante per una manifestazione che si è ormai attestata quale punto di riferimento sia come concorso letterario che come evento dedicato alla cultura delle fiabe. L'Amministrazione ha profuso un grande impegno per rendere questa edizione ancora più speciale arricchendo il programma con importanti attività ludiche e culturali, nell'ottica di migliorarci sempre e far crescere ancora il Premio Mario Tabarrini", afferma Elisa Sabbatini, sindaco del Comune di Castel Ritaldi. "Ringraziamo l'Associazione Paese delle Fiabe per la proficua collaborazione ormai consolidata nel tempo, la Ars Spoletium per la preziosa organizzazione, tutte le realtà associative, gli enti e le persone che prestano ogni anno il loro contributo per la buona riuscita della manifestazione" conclude Veronica Benedetti, Assessore alla Cultura.

Le novità di quest'anno speciale sono davvero tante: Giuseppe Povia in concerto, uno spettacolare volo in mongolfiera e uno show-cooking con Monica Pannacci, TOP blogger di GialloZafferano, che delizierà il pubblico con ricette tratte dal suo libro "Provalo perché è buonissimo!". Ma non finisce qui: il Viale degli Sport sarà allestito con tante nuove attività da scoprire e provare, per il divertimento di tutta la famiglia.

L'evento inizierà Venerdì 20 settembre con gli appuntamenti dedicati alle scuole quali la Presentazione del libro "Leopoldo Eleuteri. Un asso umbro all'alba dell'aviazione italiana" di Paolo Varriale, con la collaborazione del Mu.V.aT., la Merenda cibernetica in videoconferenza con una scuola finlandese, un'occasione di scambio culturale all'interno del programma Etwinning, la Rappresentazione teatrale della fiaba vincitrice della 24° edizione "Vattene, Malombra!" a cura dell'Istituto Culturale di Arti e Mestieri.

Sabato alle ore 15.00 si entrerà nel vivo con la Premiazione della 25° edizione del concorso letterario Mario Tabarrini ed il concerto di Giuseppe Povia. Il cantautore milanese parteciperà alla cerimonia di Premiazione delle Fiabe vincitrici e coinvolgerà il pubblico proponendo i suoi migliori successi. Nel corso della sua carriera, Povia ha conquistato 8 dischi di platino e 3 dischi d'oro, oltre a detenere il record di maggior numero di settimane consecutive alla posizione numero 1 nelle classifiche nazionali con "I bambini fanno ooh...".

Alle ore 18.00 si terrà il Concerto dedicato all'aviatore Leopoldo Eleuteri, a cura dell'Associazione Musicale Santa Cecilia, con la partecipazione delle Majorette di Castel Ritaldi, mentre alle 21.00 andrà in scena lo spettacolo "Musical sotto le stelle", un'emozionante performance a cura de "I ragazzi del Musical".

Domenica 22 settembre, altra grande novità di quest'anno, dalle 8.30 alle 10.30 ci si potrà alzare in aria per un Volo in mongolfiera e fare così uno scatto BeReal indimenticabile.

Per tutta la giornata, i ragazzi potranno vivere l'emozione di diventare veri eroi con Pompieropoli, un percorso organizzato dai Vigili del Fuoco di Terni e scalare la Pedana rampicante dei Vigili del fuoco a cura dei vigili del Fuoco di Spoleto.

Dalle 15.00 alle 18.30 Viale Martiri della Resistenza si trasformerà nel Viale degli Sport: dal volley alla scherma, dal tiro con l'arco al parkour, un'occasione per mettersi alla prova e divertirsi con tante attività sportive.

Negli stessi orari prenderanno il via i laboratori: robotica, magia, creazione istantanea di fiabe interattive dove i ragazzi saranno autori e protagonisti, disegno per creare i personaggi delle più celebri fiabe, un viaggio nel tempo per vivere un'esperienza unica di realtà aumentata e tanti altri.

E per un tocco di magia, lungo le vie di Castel Ritaldi, ci sarà la passeggiata con la carrozza di Cenerentola. Alle 17.30 da non perdere il Teatro dei Burattini: una fantasia raccontata attraverso personaggi animati.

Il gran finale di questa venticinquesima edizione sarà alle 18.30 con lo Show-cooking di Monica Pannacci, TOP blogger di GialloZafferano e autrice di "Provalo perché è buonissimo!" diventata uno dei nomi di riferimento per la cucina nel mondo del web grazie al suo blog le "ricettedelcuore" vincitore dei GialloZafferanoAward 2022/2023. Monica incanterà il pubblico con le sue ricette gustose e originali da poter replicare nella propria cucina. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 334 868 1080 o scrivere a info@arspoletium.com.