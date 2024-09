Successo per la seconda edizione del trofeo pugilistico organizzato dall'ASD spoletina Boxing Club "Diego Bartolini" in collaborazione con il centro commerciale perugino. Minuto di silenzio per la scomparsa del giornalista televisivo Dino Pompili

L'ASD Boxing Club "Diego Bartolini", in collaborazione con il direttore del Centro Commerciale di Collestrada Roberto Lo Duca, ha presentato la seconda edizione del " Trofeo Collestrada" con la partecipazione di atleti dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo e con un grande afflusso di pubblico. All'inizio della manifestazione è stato osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa del bravo giornalista televisivo Dino Pompili; le sue accurate telecronache di pugilato, che spaziavano dai Titoli Mondiali di Gianfranco Rosi e Giovanni Parisi alle riunioni dilettantistiche, venivano trasmesse con successo dalle tv private di varie Regioni d'Italia. Negli Junior +80 kg Morlupo ha superato meritatamente Rossi grazie ad una migliore precisione nei colpi.Negli Youth 54 kg Shekaj si è imposto nettamente su Cacciamani, che ha dovuto subire un conteggio in piedi nel secondo round. Nella stessa categoria bel confronto, terminato in parità, fra Ramadani e Centola con vivaci scambi al corpo e al viso. Nei 60 kg ancora parità fra Tortolini e Prelati dopo tre riprese molto equilibrate con fasi alterne. Nei 63,5 kg buona prestazione di Rustici che ha superato D'Alessandri in un match caratterizzato soprattutto da intensi e spettacolari scambi a media distanza. Nella stessa categoria bel confronto, con scambi vivaci, fra Di Rocco e Pennacchio con risultato finale di parità. Negli Elite 60 kg Sciarretta ha superato di misura Dal Soglio. Nei 75 kg Febo, grazie ad una continua tattica aggressiva, si è imposto su Meschini. Negli 80 kg duro scontro con intensi scambi a media distanza fra Fathi e Lupini, al termine vincitore di misura.