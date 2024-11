La V edizione dell'evento registra un successo straordinario che supera ogni aspettativa

Si è conclusa la quinta edizione di Spoleto Jazz, organizzata da Visioninmusica in collaborazione con il Comune di Spoleto, che ha registrato un successo senza precedenti, consolidando la manifestazione come appuntamento imperdibile nel panorama jazzistico internazionale.

Con un totale di 1.150 spettatori presenti ai tre concerti in programma, la rassegna musicale ha stabilito un nuovo record di affluenza, superando significativamente le edizioni precedenti.

Il festival ha attirato infatti appassionati da tutta Italia, con presenze rilevanti non solo dall'Umbria, ma anche da Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. A livello internazionale, il richiamo dell'evento ha fatto confluire ai Teatri Caio Melisso e Menotti appassionati da Austria, Canada, Francia, Germania, Inghilterra, Israele, Olanda, Russia, Svizzera e Stati Uniti, evidenziando la crescente attrattiva del festival oltre i confini nazionali.

"Portare il jazz a Spoleto, città già ricca di cultura e con una forte tradizione nella musica classica – afferma Silvia Alunni, fondatrice e direttrice artistica di Visioninmusica - è stata una sfida entusiasmante. Il successo di questa edizione conferma che il jazz può trovare qui una casa accogliente e un pubblico appassionato. Ringrazio sentitamente il Comune di Spoleto per la fiducia accordataci e dò appuntamento a tutti alla sesta edizione, nel 2025."

Per rivivere i momenti più emozionanti del festival, Visioninmusica annuncia che a breve saranno disponibili i concerti di Greg Howe e Stefano Di Battista sul proprio canale YouTube ufficiale, che vanta già 18.000 iscritti e ha registrato ottime affluenze per i precedenti video e special realizzati, con quasi 5 milioni e 200milla visualizzazioni. Un'opportunità imperdibile per chi desidera rivivere le performance o scoprirle per la prima volta.