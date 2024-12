Riaperto al pubblico il monumento simbolo della città. Giro della Rocca invaso da cittadini e turisti. Il sindaco Sisti: 'Nei prossimi mesi ci saranno ulteriori interventi sul Fortilizio dei Mulini'

Spoleto si è riappropriata del suo gioiello più splendente. Si è infatti svolta oggi pomeriggio, alla presenza di numerosi cittadini e turisti, la tanto attesa riapertura del Ponte delle Torri. “Si tratta di un monumento spettacolare - sono state le parole del sindaco Andrea Sisti durante la cerimonia del taglio del nastro - sia per noi spoletini che per il mondo. Lo riapriamo dopo 8 anni in totale sicurezza e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori interventi sul Fortilizio dei Mulini”. Presente anche il direttore regionale dei musei dell’Umbria Costantino D’Orazio: “Abbiamo partecipato attivamente ai lavori di restauro del Ponte: i finanziamenti, infatti, sono stati stanziati dal Ministero della Cultura. La riapertura è il frutto di una collaborazione stretta tra il Governo ed il Comune. La Rocca albornoziana e il Ponte fanno parte di un complesso monumentale unico aperto sul paesaggio spoletino”. Ad intervenire, prima della benedizione dell’arcivescovo Renato Boccardo, sono stati pure l’europarlamentare Camilla Laureti (“sono emozionata e contenta perché finalmente ci lasciamo alle spalle giorni terribili”) ed il vice sindaco Stefano Lisci, neo eletto in consiglio regionale. “La soddisfazione più grande - ha affermato quest’ultimo - è vedere qua così tanta gente. La chiusura del Ponte è stata una grave ferita per la nostra città, perché è il simbolo del territorio. Riaprirlo ora, al contrario, rappresenta una grande festa”.

La cerimonia è stata anticipata dall’apertura in piazza Pianciani del villaggio di Babbo Natale. Il Ponte, come annunciato nei giorni scorsi dal Comune, in via sperimentale in questi primi mesi (indicativamente fino a maggio) resterà aperto dalle ore 6 alle 18.