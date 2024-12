Avviate specifiche campagne promozionali volte ad attrarre in città turisti provenienti dalla capitale, da Macerata e da Civitanova

Spoleto punta forte sui turisti provenienti da Roma e dalle Marche. Il Comune ha infatti deciso di avviare una specifica campagna promozionale tesa ad attrarre il maggior numero di visitatori provenienti da altre regioni durante queste festività natalizie ed attingere dai bacini delle regioni limitrofe. Numerosi manifesti bifacciali parapedonali 100x70, ad esempio, verranno affissi nelle “zone più prestigiose e centrali di Roma” mentre vari poster di 6 metri per 3 compariranno a Macerata e a Civitanova Marche “allo scopo di indirizzare verso Spoleto il potenziale pubblico che vive, lavora o visita in queste due città, ora ben collegate con il nostro territorio grazie alla nuova superstrada 77 Val di Chienti”.

Una doppia iniziativa volta a mettere in luce e far conoscere ad una platea più vasta possibile i tanti appuntamenti inseriti nel cartellone “Accade a Natale a Spoleto”, assemblato dal Comune insieme alla sezione locale di Confcommercio, alle associazioni “Vivi Spoleto”, “Il Bruco” e “Il Filo Rosso nonché alla Pro loco “Busetti”.

Emergono, intanto, ulteriori dettagli in merito allo spettacolo “Chisciotte. L’incanto del Cavaliere” che avrà luogo nella notte di Capodanno in piazza Duomo a partire dalle ore 22. Il costo complessivo risulta pari s 5.940 euro e, nel corso della serata, “verranno utilizzati strumenti come maschere e fuoco per costruire un’esperienza scenica immersiva e sensoriale. La riduzione dell’uso della parola - spiega il Comune - permetterà di focalizzare l’attenzione sugli elementi visivi, creando un linguaggio universale accessibile a tutti, offrendo una visione fresca e coinvolgente del celebre personaggio di Don Chisciotte, simbolo di un immaginario collettivo profondo e potente. La messa in scena prevede elementi spettacolari come trampoli, fuoco, mulini con nastri azzurri e celesti, e un cavallo di legno, che contribuiranno a creare un’atmosfera magica e coinvolgente”.

Sul palcoscenico saliranno gli attori dell’Accademia Creativa, “una compagnia teatrale nota per il suo approccio innovativo che introduce il pubblico al concetto di teatro di immagine, una forma espressiva di teatro da loro creato, che trascende i confini tradizionali del teatro classico”. In caso di pioggia, grandine, neve o ghiaccio lo spettacolo verrà spostato (in versione ridotta) all’interno del Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” così da “garantire la sicurezza degli artisti coinvolti”.