Bella riunione di pugilato con atleti umbri, marchigiani e veneti

Dopo anni di assenza il pugilato è tornato nel Palazzetto dello Sport “Stefano Gallinella” con una bella riunione organizzata dalle ASD Foligno Boxe e Perugia Fight con la partecipazione di atleti dell’Umbria, delle Marche e del Veneto. I dodici incontri disputati sono stati di buon livello sia tecnico che spettacolare. Negli Schoolboy 60 kg Ridolfi ha prevalso sul pur valido Gaballa grazie ad una migliore precisione nei colpi. Negli Junior 66 kg Cucci ha ben sfruttato il suo maggior allungo superando meritatamente Pope, penalizzato anche da un richiamo ufficiale. Negli Youth 54 kg il guardia destra Rosicarello si è imposto su Le Voci mettendo a segno colpi al viso e al corpo. Nei 60 kg incontro di notevole livello tecnico, con brillanti scambi al corpo e al viso, fra Tortolini e Baldeschi: quest’ultimo ha imposto due conteggi in piedi all’avversario, ne ha subito uno, ma al termine ha ottenuto una meritata vittoria. Nei 71 kg Loreti G. ha sempre anticipato con buoni colpi dritti il coraggioso Cioci. Negli Elite 67 kg Fagotti ha superato Chimera grazie ad una migliore terza ripresa. Nella stessa categoria Di Mario ha dominato il tenace Esposito che ha comunque tentato di ribaltare il match nel finale della terza ripresa. Nei 71 kg Di Rocco, molto efficace nel portare i ganci, ha battuto nettamente Loreti T. imponendogli due conteggi in piedi. Nei 75 kg Marsocci ha ottenuto una meritata vittoria su Lemmi, contato in piedi nel primo round. Nella stessa categoria Ilacqua, dopo tre riprese con vivaci scambi a media distanza, ha superato di misura Morini. Ancora nei 75 kg molto agonismo fra Bertoldi e Gabanelli, con il giusto risultato finale di parità. Negli 86 kg Ciani si è imposto su Cadar grazie ad un migliore terzo round, dove ha costretto l’avversario ad un conteggio in piedi.

RISULTATI – Schoolboy 60 kg: Ridolfi (BC Castelfidardo) b. Gaballa (Perugia Fight). Junior 65 kg: Cucci (Foligno Boxe) b. Pope (BC Castelfidardo). Youth 54 kg: Rosicarello (BC Castelfidardo) b. Le Voci (Perugia Fight); 60 kg Baldeschi (Perugia Fight) b. Tortolini (AP Ternana); 71 kg Loreti G. (Foligno Boxe) b. Cioci (Perugia Fight). Elite 67 kg: Fagotti (Boxe Cavarzere) b. Chimera (Foligno Boxe); Di Mario (Perugia Fight) b. Esposito (Sportboxe Cannara); 71 kg: Di Rocco (BC Castelfidardo) b. Loreti T. (Foligno Boxe); 75 kg: Marsocci (Foligno Boxe) b. Lemmi (Perugia Fight); Ilacqua (Sportboxe Cannara) b. Morini (Perugia Fight); Bertoldi (Perugia Fight) e Gabanelli (BC Castelfidardo) pari. 86 kg: Ciani (Foligno Boxe) b. Cadar (AP Ternana).

Arbitri: Di Clementi, Regi, Ruggeri, De Stefani (CR).

Nella foto da sin. Alessandro Rosignoli (Tecnico Foligno Boxe), Alessio Gaggioli (Tecnico Perugia Fight), Eleonora Negroni (Tecnico Foligno Boxe), Elia Gnozza (Presidente Foligno Boxe).

(*) Corrispondente della rivista Boxe Ring