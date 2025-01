Pubblicato il nuovo bando del Servizio civile: i ragazzi selezionati verranno impiegati nei settori educazione, cultura, protezione civile ed ambiente. Domande entro il 18 febbraio: i requisiti

Il Comune di Spoleto cerca 23 giovani volontari di servizio civile universale nelle aree educazione, cultura, protezione civile ed ambiente da impiegare in diverse sedi comunali, da quella centrale all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT), nella Biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, al Museo Carandente, nella sede della protezione civile, all’Ufficio Ambiente, nei nidi comunali, nella sede di San Carlo, allo Sportello del Cittadino e al Digipass.

Nello specifico i titoli dei progetti, sedi e n. volontari sono i seguenti:

“Custodire la memoria: Musei e cultura nei Comuni umbri”

- n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO (Giovani con Minori Opportunità che sono in possesso di certificazione di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 - articolo 3, comma 1) al Museo Carandente in piazza Collicola;

“Volontari per la promozione delle bellezze dei Comuni umbri”

- n. 1 volontario all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) a Largo Ferrer n. 6/7;

- n. 1 volontario a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale in Via Brignone, 14;

“Respiriamo cultura: volontari nelle biblioteche della provincia di Perugia”

- n. 1 volontario nella sede centrale di piazza del Comune, 1

- n. 3 volontari e n. 2 volontari GMO a Palazzo Mauri, sede della Biblioteca comunale in via Brignone, 14;

“Prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del Centro Italia”

- n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO nella sede della Protezione Civile in via dei Tessili;

“Stai con me. Volontari nei servizi assistenziali dei Comuni dell'Umbria”

- n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO nella sede comunale di San Carlo, 1;

“Volontari nei servizi aggregativi ed animativi dei Comuni umbri”

- n. 1 volontario nella scuola dell’infanzia di viale Martiri della Resistenza snc;

- n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO nella sede comunale di San Carlo, 1;

- n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO presso il Digipass in via Busetti, 28;

- n. 1 volontario e n. 1 volontario GMO allo sportello del Cittadino in via Busetti, 28;

“Rispettiamo l'ambiente: volontari per la tutela ambientale e del territorio nei Comuni di Lazio, Marche e Umbria”

- n. 2 volontari e n. 1 volontario GMO nella sede comunale di piazza della Genga, 4.

Per tutti i progetti, che hanno una durata di 12 mesi, e che prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 507,30 e l’emissione dell'attestato di fine servizio.

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti (art. 14 D.Lgs 6 marzo 2017, n. 40):

- cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Fermo restando il possesso dei requisiti appena elencati, possono inoltre presentare domanda di partecipazione i giovani che:

- a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano interrotto il servizio o volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;

- abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

- siano stati esclusi dal Servizio civile universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

- abbiano già prestato servizio in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” a condizione di aver regolarmente concluso il servizio;

- nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi;

- abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All o nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;

- abbiano già svolto il “Servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono infine presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.

Non possono invece presentare domanda i giovani che:

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del programma, del progetto ovvero con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo;

- abbiano intrattenuto con l’ente titolare del programma, del progetto ovvero con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;

- abbiano già prestato il servizio civile nazionale ovvero abbiano già prestato o stiano prestando il Servizio civile universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, salvo quanto previsto nei capoversi precedenti.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità on line attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025 (oltre tale termine il sistema non ne consentirà la presentazione). Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola istanza per un unico progetto ed un’unica sede da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL.

Per accedere al bando di Servizio Civile Universale (SCU) in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/ e per scegliere e verificare i progetti a cui partecipare si può accedere alla sezione “cerca il progetto” (https://shorturl.at/Ug2vh). È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale con credenziali di livello di sicurezza 2 (sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede).

Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Per richiedere supporto nella compilazione delle domande o per usufruire di una postazione informatica con connessione internet si può fissare un appuntamento con l’Ufficio Digipass (via Busetti, 28) inviando un messaggio whatsapp al numero 335.1000221 o scrivendo all’indirizzo digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it.

Per maggiori informazioni di carattere generale si può contattare la dott.ssa Chiara Valecchi (Dipartimento n. 5 per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona) al numero 0743.218736 o all’indirizzo chiara.valecchi@comune.spoleto.pg.it oppure scrivere ad Anci Lombardia all’indirizzo info@scanci.it.