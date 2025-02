Gli alunni di Sellano e di Sant’Anatolia di Narco si preparano a sfidare il futuro con la programmazione e un gemellaggio speciale con una scuola del Friuli Venezia Giulia

Le scuola primarie di Sellano e di sant’Anatolia di Narco sono tra le otto scuole selezionate per partecipare a “Coriandoli & Coding”, un innovativo percorso formativo promosso dalle équipe territoriali del Friuli Venezia Giulia e dell’Umbria. Il progetto, che punta a introdurre il coding nella didattica della scuola primaria, vede coinvolte le classi quarta e quinta, guidate dalle insegnanti, in un’esperienza stimolante tra tecnologia, creatività e tradizione.

Un viaggio tra coding e cultura. L’obiettivo principale di “Coriandoli & Coding” è avvicinare i docenti e gli studenti al mondo della programmazione in modo semplice e coinvolgente, utilizzando strumenti intuitivi come i linguaggi di programmazione visuale a blocchi. Grazie a questo approccio, i ragazzi possono dare vita a storie, animazioni e giochi interattivi, sviluppando allo stesso tempo il pensiero computazionale e le capacità di problem solving.

Ma l’iniziativa non si ferma alla sola programmazione: attraverso il progetto, gli studenti vengono accompagnati in un percorso di scoperta e valorizzazione delle tradizioni locali, con un’attenzione particolare alle ricette tipiche del Carnevale. Infatti, ogni scuola coinvolta dovrà realizzare un’animazione digitale che racconti una ricetta tradizionale del proprio territorio, utilizzando il coding per illustrarne ingredienti e preparazione in modo innovativo e accattivante.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti del progetto è il gemellaggio tra scuole di diverse regioni: gli studenti di Sellano e di Sant’Anatolia di Narco confronteranno i loro lavori con quelli di una scuola del Friuli Venezia Giulia, in un momento di condivisione e scambio culturale che rappresenta un vero e proprio gemellaggio digitale. Durante speciali incontri online, i ragazzi avranno l’opportunità di presentare i propri progetti digitali alla classe gemellata, scoprendo a loro volta le creazioni degli studenti friulani.

Questo scambio rappresenta un’occasione unica per i bambini, che non solo potranno mettere alla prova le loro competenze digitali, ma anche ampliare i loro orizzonti culturali e sociali, apprendendo in un contesto dinamico e collaborativo.

Per la scuola primaria di Sellano e di Sant’Anatolia di Narco, far parte di un progetto di tale rilevanza significa essere in prima linea nell’innovazione didattica, integrando le nuove tecnologie in modo creativo e inclusivo.

Grazie all’impegno delle insegnanti e all’entusiasmo degli studenti, questa esperienza contribuirà a rafforzare le competenze digitali dei ragazzi, preparando le nuove generazioni ad affrontare il futuro con spirito critico e inventiva.

Il progetto "Coriandoli & Coding" si conferma così non solo come un’occasione per imparare a programmare, ma anche come un'opportunità per costruire ponti tra culture, tradizioni e territori, unendo passato e futuro in un'esperienza educativa a 360 gradi.