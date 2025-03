Buoni i risultati ottenuti dai ciclisti dell'associazione spoletina alla 22esima edizione della gara svoltasi a Terontola

Dopo il fango di Città della Pieve, domenica il sole ed un percorso asciutto a Terontola hanno accolto i bikers del centro Italia per la 22° edizione della Bacialla Bike, una gara che ha visto alla partenza quasi 600 ciclisti, un numero impressionante dovuto principalmente al fatto che la competizione rientrava in tre circuiti: la Maremma Tosco Laziale, la Coppa Toscana e la Umbria Marathon; cosa che ha innalzato anche la qualità del parterre. Buona presenza del MTB Spoleto che ha potuto schierare anche due delle punte di diamante della scorsa stagione: Alessandro Desantis e Chiara Crispini.

Il primo ha chiuso 15° nell'Elite, in scia a Riccardo Ridolfi, dopo una gara ben gestita nella lunga salita principale e cercando di rimanere agganciato al plotone principale in discesa, per non rimanere solo nei numerosi segmenti di pianura; mentre Chiara Crispini ha chiuso il percorso corto al 3° posto assoluto (1° di categoria). Rimanendo tra le donne, nel percorso lungo, ottima prestazione di Ursula Arcangeli, 2° di categoria e grande 11° assoluta, dovendo affrontare molte avversarie élite e una piccola defallaince che al termine della discesa l'ha costretta a rivedere il suo ritmo gara. Hanno chiuso bene la gara anche gli M3: nei 30 Settimo Crispini e in grado di chiudere poco sopra le tre ore Gianluca Paloni.

Prossimo appuntamento per la Umbria Marathon il 4 maggio a Gualdo Tadino per la Gran Fondo San Pellegrino; ma in queste settimane gli atleti spoletini sicuramente gareggeranno in altri circuiti.