Presentato il cartellone della nuova edizione della rassegna, che animerà Scheggino dal 4 al 6 aprile: tante le iniziative in cantiere tra musica, degustazioni, arte e spiritualità. Confermata la frittata da Guinness

Unirà tradizione, enogastronomia, eccellenze, sociale, ecosostenibilità, arte, cultura, spettacoli, concerti, convegnistica ed imprenditoria la nuova edizione de “Il Diamante Nero” che animerà Scheggino dal 4 al 6 aprile. Il cartellone della manifestazione è stato illustrato oggi dal direttore artistico Massimo Zamponi nel corso di una conferenza svoltasi alla presenza del sindaco Fabio Dottori, di don Luis Velman, della presidente della sezione spoletina della Croce rossa italiana Miranda Trabalza e del maresciallo Mauro Bordini, a capo della stazione dei carabinieri di Sant’Anatolia di Narco-Scheggino. Tanti gli appuntamenti in cantiere, alcuni dei quali resi possibili grazie alle sinergie attuate con l’Istituto di istruzione superiore “Sansi-Leonardi-Volta” e l’Alberghiero “Giancarlo De Carolis”, il Vespa Club, i Vaporetti e il Cames di Spoleto. “Quest’anno abbiamo voluto ampliare in maniera più incisiva la collaborazione con altri soggetti del territorio - ha affermato Zamponi - perché da soli non si va da nessuna parte”. Dello stesso avviso il sindaco Dottori, che ha voluto sottolineare l’importanza de “Il Diamante Nero” per Scheggino: “Rientra tra le manifestazioni che attuiamo per far conoscere il nostro bellissimo borgo e di certo nel 2026 provvederemo a potenziarla ulteriormente”

E non finisce qua, perché il programma è da considerare ancora provvisorio: giovedì 27 marzo, infatti, avrà luogo un’altra conferenza, stavolta a Perugia presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, dove verranno svelate ulteriori sorprese.

4 Aprile

Ore: 16:00

Piazza Carlo Urbani

-Taglio Del Nastro

-Esibizione della Banda Musicale Nazionale

ESERCITO ITALIANO

"Canto degli Italiani"

-Giro Istituzionale delle Autorità

-Presentazione di "Nero"

Scultura in pietra lavica e bronzo. Opera di: Bruno Tavani Roberta Passantino

Ore: 17:00

-Benedizione del "MILITE IGNOTO"

Apertura Stand:

-Eccellenze del Territorio

-Istallazioni Ecosostenibili a cura di: Truffleland

-Mostre di Arte in itinere, "LiberArte Public Art"

-Arte da Inciampo Arte Aerea

curate da:

Ass. Borghi Castelli ed Antichi Mulini della Valnerina,

Liceo Artistico Spoleto,

Noti Artisti Umbri

C/o

Museo Urbani, Diamond Park, Teatro, Spazio Espositivo Val Casana, Piazza Carlo Urbani

Spazio ArteBarCollo

Spazio ArteHappyBar

Ore: 17:45

Teatro

-Saluto istituzionale del Sindaco Fabio Dottori

-Saluto del Dir. Art. Massimo Zamponi

-Presentazione di UIR-OMRI, CROCE ROSSA ITALIANA e le realtà associative presenti, programma e finalità

-Esibizione di saluto: Banda Nazionale ESERCITO ITALIANO

-Aperitivo Curato da:

Urbani Tartufi & Istituto Alberghiero Spoleto

Ore: 20:30

Galà Istituzionale

Diamante Nero

5 Aprile

Ore: 09:00

Ore: 09:30

Teatro Convegno -Talk-Aperto:

"La Voce Degli Alberi"

Natura, Sostenibilità e Sviluppo Ecosostenibile, Enogastronomia, Giovane Imprenditoria,

Indotto Turistico/Economico

Apertura:

Esibizione "88 FOLLI"

"Sei elementi con strumenti riciclati ecosostenibili" con il brano "La Voce Degli Alberi"

Relatori:

-Antonio Brunori Uomo di Scienza

"Segretario Generale PEFC Italia”

Dottore Forestale, Giornalista Pubblicista, Laurea in Scienze Forestali all’Università di Firenze, Master of Science in Agroforestry - University of Florida (USA), Dottorato di ricerca in Arboricoltura all’Università di Perugia

-Truffleland

Francesco Loreti Urbani-Fondatore

Luca Loreti Urbani-Amministratore

Relaziona:

Pietro Manna

-Chef Giuseppe Sinisi Apollinare Spoleto

-Michele Pidone

"Nomad Kitchen" Cuciniere

Modera:

Massimo Zamponi

Dir. Artistico D.N.

Show cooking di chiusura

Curato da: Urbani Tartufi & Istituto Alberghiero Spoleto

Ore: 12:00

Riva Fiume Nera

Cava Del Tartufo a cura di Truffleland

Ore: 15:00

Piazza Carlo Urbani

Esibizione Complesso bandistico S. Cecilia di Cittaducale con majorettes Shining Stars

Ore: 15:30

Riva Fiume Nera Frittatina Al Tartufo dei Bambini

Ore: 16:00 – 21:00

Piazza Carlo Urbani

Esibizione Live-Music Contest:

trasmesso in diretta da Max Radio Energy e Max Radio Classic

-Francesco Bussotti

Cantautorato Italiano

-Crooel Monroe

Alternative Rock

-Per la prima volta in Italia:

Experimental Lyrical/DjMusic

Special Guests:

-DJ Manuel Ribeca -Tranta di Ibiza e Bora Bora

-Tenore Internazionale Roberto Cresca

-DJ Girls

Back to Back

-Miss Terry

-B2B Alexia

-88 FOLLI

"6 elementi con strumenti musicali riciclati, ecosostenibili"

Cantautorato Folk

Ore: 21:00

Teatro

Evento di Solidarietà e Sostegno: "Teatro Patologico"

Patrocinio: UIR-OMRI

Insigniti Al Merito Della Repubblica Italiana & Croce Rossa Italiana

A favore di ANFFAS Per Loro & Teatro Patologico

Proiezione film:

"Io Sono Un Po’ Matto...E Tu?"

Presenti il regista:

Dario D'Ambrosi e cast a sorpresa che interagiranno con il pubblico

Consegna Premi Diamante Nero2025

Ingresso donazione 10 Euro

"L'intero ricavato sarà devoluto nel corso della serata ad ANFFAS Per Loro e Teatro Patologico"

Si Ringrazia:

Pres. Romarteventi Francesca Piggianelli Coord. & Uff. Stampa Nazionale

Ore: 23:30 – 02:30

Spazio Val Casana

DIAMOND PARTY trasmesso in diretta da Max Radio Energy e Max Radio Classic

Performance: Dj Mirtillo

Ingresso libero

6 Aprile

Ore: 9:00

Ore: 11:30

Chiesa di Scheggino SS. Messa Cantata

"Dedicata a Papa Francesco"

"Durante la quale sarà letta sul Sagrato, una missiva da parte della comunità Schegginese per il Santo Padre, che sarà consegnata personalmente al Pontefice."

Offíciano:

-Don Luis Vielman Parroco Di Scheggino

-Cappellano UIR-OMRI Insigniti al Merito Della Repubblica Italiana

Esibizione della Corale Di Santa Rita

Direttore: Maestro Rita Narducci

Ore: 12:30

Riva Fiume Nera Cava Del Tartufo

a cura di Truffleland

Ore: 14:30

Piazza Carlo Urbani

Esibizione Crooel Monroe

Rock Alternative

Ore: 15:30

Riva Fiume Nera

Guinnes Mondiale: Frittatona Show & Degustazione

Padrino Giulio Berruti Attore

Curata da: Urbani Tartufi – Ovito

80 kg Tartufo 2025 uova

Ore: 17:00

Piazza Carlo Urbani

Concerto: “Alterego Cover Band 2.0"

"Cantautorato Italiano"

Ore: 18:30

Piazza Museo del Tartufo Paolo Urbani

Chiusura Diamante Nero

Presentazione del Libro:

"Un Paese non è come lo vedi. Un Paese è come lo vivi"

Di Giuseppe Caruso

Con la partecipazione di Olga Urbani

Presenta Massimo Zamponi

Direttore Artistico Diamante Nero

Manuela Arminio

Liberi Liberi

Esibizione musicale: Francesco Bussotti Cantautorato italiano