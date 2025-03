Femminicidio a Spoleto. La donna è stata trovata senza vita in un appartamento in via Porta Fuga. Indagano le forze dell'ordine: fermato il marito, che ha tentato di suicidarsi buttandosi dal Ponte delle Torri AGGIORNAMENTI

Aggiornamento delle 14:03: è Laura Papadia la donna che ha perso la vita a causa dell'aggressione messa in atto dal marito, Gianluca Romita. Originaria di Palermo, lavorava in un supermercato della città. Lui, 47enne con precedenti di polizia, era invece un agente di vendita di una cantina. Sono in corso gli approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

---

Aggiornamento delle 13.45: aveva 37 anni ed era originaria della Sicilia la donna uccisa oggi in centro storico dal marito, un 46enne di Milano. A fare la segnalazione alla polizia è stato lui stesso. In corso le analisi della polizia scientifica.

---

Femminicidio a Spoleto. Una donna, le cui generalità non sono state ancora rese note, è stata trovata senza vita nella mattinata odierna. Le indagini sono tuttora in corso tuttavia il responsabile dell'accaduto è stato individuato nel marito che, nei minuti immediatamente successivi all'atto, ha cercato di suicidarsi dal Ponte delle Torri senza però riuscire nel suo intento a causa del pronto intervento da parte delle forze dell'ordine. Il corpo della vittima è stato ritrovato dalla polizia nell'appartamento in via Porta Fuga, nella zona di corso Garibaldi, dove i due abitavano. Entrambi sono originari di fuori regione. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione, sono giunti gli agenti ed il Pubblico Ministero che, nelle prossime ore, provvederanno a fare luce sulle motivazioni alla base del gesto. L'uomo è stato tratto in arresto e condotto in Questura. La notizia ha destato grande scalpore in città, finendo sulle principali testate nazionali.