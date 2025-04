Ottimi i risultati ottenuti alla Granfondo internazionale 'Città di Fara in Sabina' e a quella disputatasi a San Benedetto del Tronto

Buona la prima per il Bici Club Spoleto “Castellani Impianti”, che ha approcciato col giusto colpo di pedale la stagione delle Granfondo. Domenica 30 marzo la compagine amatoriale spoletina ha infatti archiviato con ottimi risultati sia la Granfondo Internazionale Città di Fara in Sabina che la Granfondo San Benedetto del Tronto, portando a casa un podio e due top 10 di categoria. Superato a pieni voti quindi il primo test di peso dell’annata, con il team che ha confermato di disporre di diversi elementi in grado di competere ad alti livelli.

La principale soddisfazione di giornata è arrivata da Fara in Sabina, dove Ugo Laudati si è issato sul 3° gradino del podio nella classe Gentleman B. Un piazzamento di valore firmato da un atleta che, risultati alla mano, sta vivendo un eccezionale periodo di forma, tale da sostenerlo anche in una prova riconosciuta tra le più impegnative del calendario, coi suoi 127 km per 2100 metri di dislivello complessivo. Sempre nel reatino ha superato in maniera brillante il suo personale battesimo di fuoco Giuseppe Calabrese (Gentleman A), ottimo 6° nella gara di debutto coi colori del Bici Club, mentre Emanuele Mancini (Junior) ha dovuto alzare bandiera prima del giro di boa della corsa a causa di un malanno di stagione. Laudati e Calabrese possono ora guardare con fiducia anche alla classifica generale del Circuito Pedalatium, di cui la Granfondo di Fara in Sabina era la manche inaugurale, obiettivo segnato con il proverbiale circoletto rosso dal team.

Un’altra challenge a tappe che il Bici Club non ha fatto mistero di voler curare con un occhio di riguardo è quella del Granfondo Marche, che domenica a San Benedetto del Tronto ha vissuto il secondo dei suoi otto eventi complessivi. Gli strappi dell’entroterra ascolano hanno esaltato in particolare le doti di Raffaele Cavalli (Veterani B), giunto al 6° posto di categoria nella prova di Mediofondo. Soltanto la morsa dei crampi, sopraggiunti quando mancavano appena 2 km alla conclusione, hanno impedito all’atleta reatino di agguantare un podio che sarebbe stato pienamente meritato. Sulla medesima distanza, di 86 km, si è misurato anche Matteo Laureti (Veterani B), altro nuovo innesto di questo 2025, che ha onorato l’impegno al meglio delle sue possibilità chiudendo con una buona 18° piazza. Morale alto quindi per la formazione del patron Siro Castellani e del Team Manager Paolo Orazi quando siamo prossimi a tuffarci, con l’arrivo della primavera, nel cuore della stagione.