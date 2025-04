Cresce l'attesa per la 34esima edizione dell'International Dance Competition, che animerà i teatri ed il centro storico dal 29 aprile al 3 maggio: in arrivo tanti ballerini stranieri

Cresce l'attesa per la 34ª edizione dell'International Dance Competition Spoleto, uno dei più prestigiosi concorsi di danza a livello mondiale, che quest'anno si terrà dal 29 aprile al 3 maggio presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Ancora una volta, l'evento, organizzato da Paolo Boncompagni con la Direzione Artistica di Irina Kashkova, si preannuncia un'esperienza indimenticabile per giovani ballerini provenienti da tutto il mondo, accompagnatori, appassionati e critici di danza.

L'International Dance Competition Spoleto è un punto di riferimento per la danza mondiale, accogliendo talenti di altissimo livello che si esibiranno davanti a una giuria composta da grandi nomi del panorama coreutico internazionale.

"La competizione rappresenta un'opportunità unica per i giovani talenti di mettersi in luce in un contesto di altissima professionalità – afferma il Direttore Artistico Irina Kashkova. – Anche quest'anno, la Giuria sarà composta da personalità di chiara fama internazionale, guidate da un Presidente italiano, a garanzia di un giudizio competente e autorevole."

A presiedere la Giuria dell'edizione 2025 sarà Eleonora Abbagnato, Direttore del Corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e Direttore della Scuola di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Al suo fianco: Anna Maria Galeotti, Direttore dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma; Sergey Bobrov, Direttore del Corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Stato di Varna; Li Ying, già prima ballerina del China National Ballet e Direttore artistico del Suzhou Ballet Theater; Daniele Cipriani, impresario di danza, arte e balletto ed Enrico Morelli, Direttore dell'Agora Coaching Project. Presidente del Premio della Critica Sara Zuccari, Direttore del Giornale della Danza, giornalista e critico di danza per l'Espresso e Tgcom24 Mediaset.

La città di Spoleto si trasformerà in una vera e propria capitale della danza per un'intera settimana, con ristoranti e hotel pronti ad accogliere i partecipanti e con le vetrine del centro storico vestite a tema per celebrare l'evento.

"Quando si parla di danza a Spoleto, binomio ormai più che mai collaudato, tornano alla mente momenti artistici di straordinaria grandezza e prestigio" sono le parole del Sindaco Andrea Sisti. "L'International Dance Competition, che apre anche quest'anno le sue porte alle giovani promesse della danza internazionale, incarna lo spirito che ha sempre contraddistinto le principali manifestazioni culturali della nostra città: promuovere i talenti, aprirsi al mondo, restituire al pubblico la bellezza dell'arte. Parliamo di un momento artistico e culturale di grande interesse, punto di riferimento di autorevole e di valore per il mondo della danza".

Il Teatro Gian Carlo Menotti ospiterà non solo le esibizioni della competizione, ma anche prove, masterclass e lezioni messe a disposizione grazie alla collaborazione di docenti di danza classica e moderna di altissimo livello.

"La 34ª edizione dell'International Dance Competition Spoleto si preannuncia come un evento straordinario, capace di celebrare la danza in tutte le sue forme e di regalare emozioni uniche agli spettatori" dichiara il Direttore Generale Paolo Boncompagni. "Spoleto sarà più che mai protagonista, stiamo infatti pensando ad eventi collaterali al concorso, che possano coinvolgere le vie e le piazze della città rendendo questa edizione memorabile."

Il programma prevende la conferenza di presentazione lunedi 28 aprile presso il Comune di Spoleto, ente patrocinatore. Martedì 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza andrà in scena lo spettacolo per ragazzi e adulti "La Boite a joujoux" presso il Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi. Il Teatro Nuovo sarà protagonista da martedi quando gli iscritti inizieranno le lezioni di tecnica classica e moderna. Da mercoledi invece toccherà al Concorso Città di Spoleto - Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto cui parteciperanno scuole, accademie ed associazioni italiane ed estere. Hanno già aderito danzatori provenienti da Estonia, Bielorussia e Argentina. Sabato 3 maggio si terranno gli spettacoli di danze di strada nelle principali piazze della città.

L'evento si concluderà con il tanto atteso Gala dei Vincitori che, come ogni anno, chiude la kermesse con le esibizioni dei ballerini più meritevoli dell'edizione. La serata è aperta al pubblico che potrà acquistare il proprio biglietto online o presso il botteghino del Teatro Nuovo il giorno dell'evento.