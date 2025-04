L'intervento di restauro del sipario storico del teatro Nuovo, sostenuto da AgriEuro, si è piazzato al primo posto nella categoria 'Beni e luoghi della Cultura' totalizzando 7.174 voti

Il Comune di Spoleto e A.M.A. Calabria vincono la nona edizione del Concorso Art Bonus. L’amministrazione umbra, si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Cultura, ha prevalso nella categoria “Beni e luoghi della Cultura” con 7.174 voti per il Restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, mentre l’Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria ha vinto nella categoria “Spettacolo dal vivo” con 6.731 voti per il progetto Derby.

374 i progetti selezionati sulla piattaforma del Ministero della Cultura www.artbonus.gov.it e ammessi al Concorso 2025. 30 progetti hanno superato la Fase I di votazione sul sito Art Bonus e partecipato alla votazione finale social del 15 aprile. Il voto del Concorso Art Bonus è espressione di una giuria popolare spontanea: tutti coloro che si sono collegati al sito www.artbonus.gov.it dal 10 marzo al 14 aprile hanno potuto votare i progetti in gara, mentre il 15 aprile, nel giorno della nascita di Gaio Cilnio Mecenate, sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus si è tenuto il Click Day per votare i 30 progetti finalisti meglio classificati nella fase precedente, 15 per categoria. 35.100 i like raccolti in un solo giorno dai progetti finalisti, 71.089 i voti online sul sito per un totale di 106.189 voti complessivi per questa edizione del concorso.

“La partecipazione e il coinvolgimento di tanti cittadini nel concorso Art Bonus - ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli - sono una prova della valenza positiva che questa norma ha non soltanto per il sostegno dei beni e delle attività culturali, ma anche per la conoscenza del patrimonio culturale della nostra Nazione. I due progetti vincitori dimostrano quanto sia importante l’integrazione con il territorio e la longevità di istituzioni capaci di evolversi nel tempo attraverso l’innovazione dell’offerta culturale. Art bonus è una forma di mecenatismo diffuso di cui il MiC è entusiasta. Grazie a questo strumento è emersa un’ampia consapevolezza identitaria e la volontà di trasmetterla alle generazioni future. Mi auguro che l’utilizzo di questo istituto cresca sempre di più”.

Con il restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, opera maestosa realizzata nel 1861 da Francesco Coghetti che raffigura la scena storica di Annibale sconfitto sotto le mura della Città, il Comune di Spoleto restituisce alla comunità un bene culturale straordinario che fa parte del patrimonio artistico di Spoleto. Un importante intervento reso possibile dalla sinergia tra pubblico e privato grazie alla generosità dei mecenati Art Bonus, uno straordinario risultato in termini di voti grazie allo spirito di iniziativa dell’associazionismo e di tutta la comunità che si è stretta attorno all’amministrazione comunale.

“Derby”, è uno spettacolo teatrale su temi cruciali come l'economia circolare e la sostenibilità ambientale, prodotto da AMA Calabria con l’obiettivo d’invitare i giovanissimi a riscoprire, nella quotidianità, il valore del rispetto per il pianeta. L’ampio consenso ricevuto premia non solo il valore intrinseco del progetto ma testimonia da un lato il forte radicamento nel territorio dell’associazione e dall’altro il riconoscimento di cui AMA Calabria gode, in sede nazionale e internazionale, per i circa 50 anni d’ininterrotta e feconda attività nel campo della promozione dello spettacolo che hanno permesso a quanti frequentano la regione di fruire di eventi di particolare prestigio e a migliaia di artisti anche giovani di avere importanti occasioni di lavoro.

Il concorso non prevede premi in denaro ma un riconoscimento simbolico assegnato ai primi tre classificati delle due categorie. Tra le novità di questa edizione un Premio Speciale che gli organizzatori conferiranno in occasione della cerimonia pubblica di premiazione all’ente la cui raccolta fondi in gara si sia distinta per risultato economico e per l’attività che ha consentito l’ottenimento di tale risultato: una valutazione di qualità sulle raccolte fondi per far emergere e valorizzare le buone pratiche nell’utilizzo della misura fiscale Art Bonus.

Classifica finale categoria “Beni e luoghi della Cultura”

1. Comune di Spoleto (Umbria) Restauro Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, voti 7.174

2. Comune di Torino (Piemonte) Biblioteche civiche torinesi - Nutrirsi di cultura 2023, voti 5.455

3. SABAP per il Comune di Napoli (Campania) Chiesa Di San Gregorio Armeno, restauro organo, voti 4.401

4. Accademia Carrara (Lombardia) Sostegno attività 2023, voti 4.292

5. Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Campania) Restauro Salone della meridiana, voti 3784

6. Provincia di Livorno (Toscana) Museo di Storia Naturale del Mediterraneo - Un Museo per apprendere, un Museo per vivere 2024, voti 3.673

7. DRM Toscana - Museo Archeologico Nazionale di Arezzo (Toscana) Sala del Tesoro, apertura al pubblico dell’antico monetiere, voti 2.383

8. Comune di Amatrice (Lazio) Chiesa di San Francesco, ricostruzione e restauro post sisma, voti 2.366

9. Ente di Gestione Sacri Monti (Piemonte) Complesso monumentale del Sacro Monte di Varallo, restauro affreschi della cappella XI, voti 2.094

10. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ETRU (Lazio) Il restauro del Ninfeo di Villa Giulia, voti 1.673

11. Comune di Bastia Umbra (Umbria) Restauro affresco edicola Mater Dolorosa, voti 1.667

12. Comune di Arona (Piemonte) Biblioteca di Arona, Cultura per Crescere 2024, voti 1.640

13. Comune di Campello sul Clitunno (Umbria) Riqualificazione Auditorium comunale, voti 1.503

14. Comune di Fiorano Modenese (Emilia Romagna) Restauro Castello di Spezzano, voti 1.421

15. Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello (Toscana) Restauro Chiesa di San Procolo, voti 1.165



Classifica finale categoria “Spettacolo dal vivo”

1. A.M.A. Calabria (Calabria) Derby, voti 6.731

2. Fondazione Teatro di San Carlo (Campania) Avvicinamento giovani all’opera 2023, voti 3.414

3. Orchestra Regionale Filarmonia Veneta (Veneto) Progetto musicale 2023, voti 3.249

4. Teatro Regio di Parma (Emilia Romagna) Attività 2024, voti 2.645

5. Associazione Musicale Euterpe (Puglia) Festival Ritratti 2023, voti 2.382

6. Fondazione per la Cultura di Torino (Piemonte) Mito SettembreMusica 2023 Torino, voti 2.017

7. Teatro Sociale di Como As.Li.Co (Lombardia) Opera Education 2023, voti 1.966

8. Orchestra del Teatro Olimpico (Veneto) Attività 2023, voti 1.839

9. Orchestra Filarmonica Pugliese (Puglia) Concerto al Mozarteum di Salisburgo, voti 1.545

10. Camerata Musicale Sulmonese (Abruzzo) Voci&Voci Festival Pacentro 2023, voti 1.131

11. Fondazione Teatri di Piacenza (Emilia Romagna) Concerto Viva Verdi diretto dal M° Riccardo Muti, voti 1.118

12. Fondazione Pergolesi Spontini (Marche) Teatro G. B. Pergolesi - iosostengoilpergolesi2024, voti 941

13. Compagnia Corrado d’Elia (Lombardia) Amleto, voti 881

14. Fondazione Unione Musicale (Piemonte) Attività concertistica 2023, voci 627

15. Fondazione Campus Internazionale di Musica (Lazio) Attività Musicale 2023 e Celebrazioni Petrassiane, voti 593.

Il concorso Art Bonus è un’iniziativa del Ministero della cultura e di ALES, in collaborazione con Promo PA Fondazione, avviata nel 2016 con l’intento di sensibilizzare i cittadini dei diversi territori a sostenere le istituzioni culturali e a diffondere la cultura della donazione a favore dei progetti culturali.

Dati cumulativi Art Bonus aggiornati al 15 aprile: 1 miliardo e 76milioni di euro di erogazioni, oltre 47mila mecenati, 2.800 enti beneficiari e circa 7.500 interventi pubblicati.