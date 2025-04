La manifestazione debutterà il 25 aprile negli spazi, interni ed esterni, del complesso monumentale di San Nicolò: svelato il cartellone completo

"Social Sport Spoleto", in collaborazione con Vibrazione Eventi, presenta la prima edizione di "Spoleto Vintage", una nuova imperdibile manifestazione che si terrà nell'esclusiva location del Complesso monumentale di San Nicolò da venerdì 25 a domenica 27 aprile.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Spoleto ed inserita nel programma di "Accade in primavera a Spoleto", celebrerà la cultura vintage ed ospiterà quattro concerti di musica degli anni '40, '50 e '60, una mostra mercato con abiti vintage, produzioni artigianali handmade, illustrazione e riciclo creativo di qualità, oltre allo street food.

Animeranno l'evento anche una serie di conferenze e mostre che celebreranno la cultura e l'espressività degli anni '40, '50 e '60. Due presentazioni di libri a cura dell'editore Era Nuova: una che ripercorre l'importanza di osterie, bettole e cantinoni come luoghi di aggregazione sociale tenuta da Guido Farinelli ed una seconda incentrata sulla figura di Pierluigia Ciucarilli, che – protagonista del libro di Stefania Proietti "Conversazioni con Pierluigia Ciucarilli – sarà presente a Spoleto Vintage.

Due le conferenze in programma. "Donne in jazz", curata da Claudia Aliotta, in occasione della mostra dedicata alla figura della musicista jazz Irene Higginbotham, evento riconosciuto dall'International Jazz day, che si celebra in tutto il mondo il 30 aprile, mentre Stefano Grelli di DOT Radio parlerà dell'etichetta discografica SUN record e ci spiegherà come il Rock and roll sconvolse il mondo musicale.

Sabato mattina alle 10.30 appuntamento al Complesso monumentale di San Nicolò per una Passeggiata guidata alla scoperta del centro storico dal titolo "Storia, aneddoti e curiosità di un antica città in continua evoluzione". Spoleto come Eravamo esporrà una serie di foto di Spoleto e dei suoi abitanti scattate negli anni oggetto della manifestazione: i cittadini saranno invitati a portare le proprie fotografie per comporre una grande storia collettiva. La mostra, curata da Sandro Fiorelli e Clara Carlini, verrà inaugurata venerdì alle ore 18.

L'istituto IPSIA di Spoleto esporrà tre abiti ispirati alla moda rétro creati dai suoi studenti. Sabato alle ore 17 i Maestri Nicola e Cristina by Rock Your Boogie Perugia terranno un Workshop di Ballo anni '40/'60 destinato a principianti, in collaborazione con lo Swing Club Dance School Terni e l'Interamna Swing festival. La serata di sabato prosegue con uno spettacolo di Burlesque e un concerto con social dance organizzato da Be Vintage Party Tour.

Il Vespa Club Spoleto, guidato dal presidente Andrea Musco, nella giornata di domenica 27 aprile porterà al San Nicolò una serie di colorate Vespe, regalando un tocco di fascino e nostalgia alla città. Restando nel mondo dei motori ci sarà in esposizione un'auto made in USA dell'azienda 75 Garage di Foligno.

Completa il programma il laboratorio con legno per bambini, a cura dell'associazione Il sorriso di Teo, che si terrà domenica dalle ore 15 alle 17.

Durante la manifestazione sarà presente una postazione del podcast "Sala Relax" che intervisterà i protagonisti dell'evento.