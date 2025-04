La conferenza-concerto è promossa dall'associazione culturale 'L'Orfeo' che, in occasione dei 50 anni dalla fondazione, ha programmato un articolato calendario di incontri pluridisciplinari

L’associazione culturale "L’Orfeo" di Spoleto comunica che domenica 27 aprile, alle ore 18, nella sala di Palazzo Due Mondi a Spoleto in corso Mazzini 46, verranno presentati in prima esecuzione moderna tre inediti musicali recentemente identificati nella Biblioteca del Sacro Convento di San Francesco in Assisi: i responsabili di questa importante scoperta sono Alejandra Béjar Bartolo e Fabrizio Ammetto, Professori Ordinari nel Dipartimento di Musica e Arti Sceniche dell’Università di Guanajuato.

Si tratta di tre arie per contralto e basso continuo di Francesco Antonio Pistocchi (1659-1726), cantante, compositore e didatta (fondatore di una delle prime scuole di canto della storia), acclamato in numerosi teatri d’Europa e lodato da musicisti e teorici dell’epoca.

La conferenza-concerto prevede la partecipazione dei musicisti Elisabetta Pallucchi (contralto), Maurizio Massarelli (violoncello) e Alejandra Béjar Bartolo (clavicembalo), oltre a Fabrizio Ammetto (relatore) che offrirà al pubblico notizie storico-artistiche su queste composizioni finora sconosciute.

Verrà inoltre eseguita in prima esecuzione moderna una celebre cantata, sempre di Pistocchi, “Pallidetta viola” per contralto e basso continuo. È il terzo concerto del 2025 dell’Associazione che proprio in occasione del 50° dalla fondazione ha programmato un articolato calendario di incontri musicali che include concerti strumentali e vocali, ma anche appuntamenti di carattere interdisciplinare, che lasciano dialogare la musica con altri linguaggi: la poesia, la scienza, le arti figurative, la danza, il teatro, la storia, il cinema, la letteratura, la religione.

Si ricorda che in occasione dei concerti sarà possibile rinnovare la tessera dell’Associazione, o diventare nuovi soci, per sostenerne le iniziative.