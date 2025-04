Atleti di Marche, Umbria e Toscana si sono affrontati in un Palazzetto dello Sport pieno

La ASD Sportboxe Cannara ha presentato una interessante riunione interregionale nel Palazzetto dello Sport, colmo di numerosi spettatori. Negli undici incontri disputati si sono affrontati atleti dell'Umbria, delle Marche e della Toscana. Negli Under 17 50 kg Basilici, nonostante una fastidiosa ferita al naso, ha superato meritatamente Capitoli. Nella stessa categoria molto agonismo ma anche confusione fra Sereni e Moscarelli, al termine vincitore. Negli Under 19 60 kg Pop si è imposto su Sanchez Barzola, brillante nel primo round, ma poi contato in piedi nel terzo. Nei 70 kg parità, dopo tre intense e spettacolari riprese, fra l'attaccante Faustini e l'incontrista Dahou. Negli Elite 55 kg duri scambi fra Ramadani e Cheriti, al termine vincitore dopo aver imposto un conteggio in piedi all'avversario nel terzo round. Nei 65 kg Chiavini ha superato meritatamente Sensi, contato nella prima ripresa. Nei 70 kg Loreti si è imposto nettamente sul coraggioso Di Mario, contato nel primo e nel secondo round. Nella stessa categoria incontro di notevole livello tecnico e spettacolare, con intensi scambi al corpo e al viso, fra Rusu e Youdad che ha ottenuto una meritata vittoria. Nei 75 kg Ilacqua ha dominato il tenace Morini, contato nella terza ripresa. Nella stessa categoria Trionfetti, con efficaci azioni d'incontro, ha superato nettamente Gonzalez Leon. Ancora nei 75 kg Ricci, molto sostenuto dai suoi tifosi, ha fornito una buona prestazione imponendosi chiaramente su Canalini grazie a veloci combinazioni a due mani.

RISULTATI - Under 17 50 kg: Basilici (Global Gym Uno b. Capitoli (Accademia Pugilistica Ternana) ; Moscarelli (CSC Firenze) b. Sereni (Sportboxe Cannara). Under 19 60 kg: Pop (Drago Boxing) b. Sanchez Barzola (Paris 88) 70 kg: Dahou (Sportboxe Cannara) e Faustini (Drago Boxing) pari. Elite 55 kg: Cheriti (GLS Dorica) b. Ramadani (Sportboxe Cannara) 65 kg: Chiavini (P. Valle Umbra Nord) b. Sensi (B.C. Bartolini) 70 kg: Loreti (Foligno Boxe) b. Di Mario (Perugia Fight); Youdad (Paris 88) b. Rusu (Global Gym Uno) 75 kg: Ilacqua (Sportboxe CannaraSport) b. Morini (Perugia Fight); Trionfetti (Global Gym Uno( b. Gonzalez Leon (Perugia Fight); Ricci (Sportboxe Cannara) b. Canalini (GLS Dorica).

Arbitri: Di Clementi, Renzini, Ruggeri, Ultimo, Giacomelli (cr).

Nella foto: il Delegato FPI Simone Duchi (s) con il tecnico della Sportboxe Cannara Vanni Sereni.

(*) Corrispondente della rivista Boxe Ring