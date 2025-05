Emanuele Mancini, Ugo Laudati, Raffaele Cavalli e Paolo Orazi grandi protagonisti ai Campionati Italiani di Mediofondo del CSI

Sventola alta la bandiera del Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” ai Campionati Italiani di Mediofondo del CSI, in scena domenica 25 maggio sulle strade teatine di Pretoro. In Abruzzo la compagine amatoriale spoletina ha dato sfoggio, in quello che era uno degli appuntamenti clou della stagione, di una rimarchevole prestazione collettiva, portando a casa un totale di quattro medaglie, con gli argenti di Emanuele Mancini (Elite Sport) e Ugo Laudati (M6) e i bronzi di Raffaele Cavalli (M4) e Paolo Orazi (M9).

Un bottino che certifica la qualità e la profondità di una squadra capace di interpretare ad alti livelli qualsiasi tipologia di corsa e di tracciato. I 96,3 km di gara della prova tricolore richiedevano infatti un bel mix di resistenza ed esplosività, specie nell’impegnativo finale, quasi tutto all’insù, verso il centro del borgo di Pretoro. Difficoltà a cui i portacolori del Bici Club hanno però risposto con grande determinazione e anche con una gamba invidiabile, a partire da Emanuele Mancini, il più giovane del gruppo, capace di bagnare il suo debutto in un palcoscenico di tale prestigio con una medaglia di peso. Non sono stati da meno i più esperti Ugo Laudati e Raffaele Cavalli, quest’ultimo abbonato ai podi nelle recenti rassegne del CSI, autentici trascinatori del team per entusiasmo e costanza di rendimento. Ha messo sui pedali caparbietà e passione da vendere infine il veterano Paolo Orazi, che ha onorato al massimo delle sue possibilità l’impegno ad appena una settimana di distanza dalla sua 17° apparizione alla mitica Nove Colli, mostrando quindi anche non indifferenti doti di recupero.

Grande la soddisfazione anche per il patron Siro Castellani, complimentatosi con tutto il contingente impegnato in Abruzzo, di cui facevano parte pure Matteo Laureti (M4) e Giuseppe Calabrese (M5), per aver dato nuovamente lustro alla società in una vetrina di spessore nazionale. Un’abitudine piacevole quanto ormai consolidata per una formazione che sa tirare fuori il meglio proprio in corrispondenza dei grandi eventi della stagione, tra i quali spiccano proprio le varie rassegne tricolori del CSI.