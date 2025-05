La rappresentativa dell’Istituto Comprensivo 2, guidata dai professori Ersen Hallko e Marta Tardocchi, ha partecipato al torneo svoltosi a Reggio Calabria

Il 19 e il 20 maggio la rappresentativa dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 ha partecipato alle finali nazionali del progetto “NBA Junior”, andate in scena nella città di Reggio Calabria. La squadra guidata dai professori Ersen Hallko e Marta Tardocchi, preparata e selezionata anche dai docenti di scienze motorie Oria Borghesi, Arianna Buttigli e Alessandro Guerrini, si è qualificata al torneo (promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro) dopo aver dominato la fase regionale comprendente pure i plessi di Foligno, Perugia e Orvieto.

Il debutto è avvenuto lunedì pomeriggio, al termine di un lungo viaggio in pullman durato 12 ore: il team composto da Matteo Ettorre, Riccardo Rancani, Alessandro Demegni, Cristian Mihaila, Francesco Grazzini, Martina Cintio, Annamaria Di Sante Coaccioli e Fiorella Cerezo Meza nell’occasione ha affrontato la rappresentativa di Trani giocando a viso aperto e dominando fino alle fasi finali della partita, vinta dai pugliesi grazie ad un tiro da 3 messo a segno negli istanti conclusivi. Molto combattuto anche il secondo confronto disputato con la rappresentativa di Ancona, riuscita in seguito ad imporsi in un match dalle mille emozioni. Nel terzo incontro gli spoletini si sono invece dovuti arrendere alla formazione di Firenze, presentatasi ai nastri di partenza da favorita assoluta e poi giunta proprio in finale. La giornata di martedì, al contrario, ha regalato soltanto soddisfazioni alla squadra di Hallko e Tardocchi, capace di battere sia i padroni di casa di Reggio Calabria che Bari e classificatasi così 13esima tra le migliori 16 d’Italia. “L’esperienza - hanno affermato i due coach - ha sicuramente arricchito i nostri ragazzi i quali, nei due giorni di svolgimento della manifestazione, hanno potuto confrontarsi e fare amicizia con i loro coetanei di tutto lo stivale e crescere dal punto di vista tecnico e personale”.