Il 9 dicembre arriverà da Terni per poi proseguire verso Perugia

Farà capolino anche a Spoleto la fiamma olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. I tedofori nella giornata del 9 dicembre, provenienti da Terni, giungeranno in città per poi proseguire verso Perugia. Ad annunciarlo è stato il Comune che, di recente, ha provveduto a firmare un’apposita convenzione insieme alla Fondazione organizzatrice della kermesse. “Si tratta di un evento iconico e fortemente simbolico, che segna l’arrivo in Italia dei Giochi. La fiamma, accesa ad Olimpia in Grecia, percorrerà oltre 12.000 km attraversando tutte le Regioni e le Province italiane. Per Spoleto ed il suo territorio rappresenta un’occasione unica, che consentirà ai cittadini di essere protagonisti di un momento storico e di grande importanza e di condividere insieme i valori Olimpici, Paralimpici e dello sport

L’accordo stipulato, in particolare, non prevede alcun impegno finanziario per l’Ente ma costituisce la base per organizzare al meglio la manifestazione e gestire le varie fasi relative: al “coordinamento e al controllo del traffico” da svolgere in sinergia con la polizia municipale; all’allestimento “dei punti di raccolta al coperto dei tedofori”; al “posizionamento delle etichette progressive per rendere riconoscibile il punto di partenza di ciascun segmento di percorso”; all’accoglienza “dei vip e degli atleti di rilevanza nazionale e internazionale che parteciperanno alle operazioni di staffetta”; alla promozione delle “attività di comunicazione e annuncio del passaggio dell’evento finalizzate a coinvolgere la popolazione, le scuole e le associazioni sportive”; alla “collocazione dei necessari presidi medici comprensivi di ambulanze”.

Il viaggio della Fiamma Olimpica, spiegano gli organizzatori, “rappresenta il miglior veicolo promozionale dei Giochi e ha lo scopo di diffondere i simboli e i valori del Movimento Olimpico sul territorio che li ospita ed è l’occasione per comunicare al mondo le eccellenze dell’Italia e quelle particolari ritrovabili in un percorso attraverso le regioni d’Italia (ambiente, arte, stile, cultura, sport), tutte eccellenze facilmente ritrovabili in un percorso italiano”. La Fondazione “nel rispetto delle direttive del Comitato olimpico internazionale e degli accordi esistenti con gli sponsor del viaggio della Fiamma, comunicherà al Comune e definirà con lo stesso, in tempo utile, le precisazioni, gli aggiornamenti e i completamenti necessari per il progetto definitivo del passaggio”.