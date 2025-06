Sul ring atleti umbri e marchigiani

Nella bella cornice del Parco Verde Umbrico la ASD Bewater Boxe Marsciano ha presentato una riunione interregionale con atleti dell’Umbria e delle Marche. Nella manifestazione sono stati disputati sette incontri di Gym Boxe e tre di Sparring Io, molto applauditi dal folto pubblico presente. Sono poi seguiti sette match dilettantistici, nel complesso di buon livello tecnico e agonistico. Negli Under 17 50 kg verdetto di parità fra Sereni e Basilici E. dopo tre riprese con scambi vivaci. Nei 52 kg Baldeschi, grazie a buoni colpi al corpo e al viso, ha prevalso nettamente sul tenace Basilici C.. Nei 70 kg Dahou con validi colpi d’incontro si è imposto sul coraggioso Guerrieri. Nei +80 kg Di Mino ha superato nettamente Rossi, mettendo a segno dei buoni destri. Negli Under 19 65 kg grandi emozioni, con duri scambi, fra Spoletini e Lleshi: quest’ultimo, contato nel primo round, si è ben ripreso e nel terzo ha imposto un conteggio all’avversario, con il risultato finale di parità. Negli Elite 70 kg molto agonismo ma anche un po’ di confusione fra Ilacqua e Sahli, al termine giustamente vincitore. Nella stessa categoria Rusu, grazie ad una continua tattica aggressiva, ha superato meritatamente il pur valido Woch, imponendogli un conteggio nel secondo round.

RISULTATI – Under 17 50 kg: Sereni (Sportboxe Cannara) e Basilici E. (Global Gym Uno) pari. 52 kg: Baldeschi (Perugia Fight) b. Basilici C. (Global Gym Uno). 70 kg: Dahou (Sportboxe Cannara) b. Guerrieri (B.C. Bartolini). +80kg: Di Mino (Global Gym Uno) b. Rossi (Scuola Pugilato Spoleto). Under 19 65 kg: Lleshi (Global Gym Uno) e Spoletini (Pugilistica Fabrianese) pari. Elite 70 kg : Sahli (Global Gym Uno) b. Ilacqua (Sport boxe Cannara); Rusu (Global Gym Uno) b. Woch (Pugilistica Fabrianese).

Arbitri: Di Clementi, Ngeleka, Ultimo, Giacomelli (cr).

Nella foto: il Presidente della ASD Boxe Marsciano Gianni Pezzanera (sin) con il tecnico Andrea Crocioni.

(*) Corrispondente della rivista Boxe Ring