La compagnia nursina si è aggiudicata il primo posto nel campionato regionale, totalizzando 326 punti su 360 disponibili

Inizia alla grande la stagione agonistica per la Compagnia Balestrieri di Norcia, che si aggiudica il primo posto nel Campionato Regionale, 27ma edizione, svoltosi ad Amelia domenica scorsa. Al torneo hanno partecipato le Compagnie umbre di Amelia, Assisi, Gualdo Tadino e Montefalco, tutte associate alla LITAB (Liga Italiana Tiro Alla Balestra antica da banco) insieme ad altre 7 realtà italiane: Chioggia, Iglesias , Lucca Contrada San Paolino, Pisa, Prarostino, Terra del Sole, Ventimiglia.

Nella gara a squadre, in cui si affrontano 12 balestrieri per ciascuna compagnia, la squadra di Norcia ha totalizzato 326 punti che, su 360 disponibili, Se non è un record di punteggio, poco ci manca. Il torneo si svolge scagliando verrette (le frecce) sul proprio bersaglio da un pancaccio dove poggiare la balestra, collocato ad una distanza di 36 metri, cercando di colpire quel centro dal diametro di una moneta da 2 euro, che vale 30 punti. Non e' importante tanto totalizzare ad ogni tiro il massimo, quanto raccogliere una media punti elevata, che possa far la differenza con le altre compagnie, e la squadra di Norcia l'ha fatto.

Per la cronaca, la classifica finale ha visto al secondo posto Amelia con 314 punti, Montefalco 308, Assisi 302 e Gualdo Tadino con 256.

Oltre alla competizione a squadre, la giornata è stata animata dal torneo individuale in cui i migliori tiratori di ciascuna compagnia si sono contesi il titolo di miglior balestriere d'Umbria nel tiro del singolo.

Entusiasmo alle stelle per la squadra, guidata dal Maestro d'Arme Fausto Bisogni e per il Presidente Silvio 'Ciccio' Amici, che è anche Presidente della Lega nazionale, la LITAB, appunto. Tanta la "foga" dei festeggiamenti che il primo premio, un bellissimo piatto in ceramica dipinto si è rotto ma che sarà prossimamente restituito integro.

"La Balestra per noi è un hobby, una passione, ma la costanza e l' impegno portano a questi risultati che sono linfa vitale per la nostra attività. Seppur nelle difficoltà non ci siamo mai arresi e portato avanti anche con sacrificio la nostra compagnia e il nome della città che rappresentiamo" dichiara Amici.

Questo successo rappresenta dunque un importante riconoscimento per la Compagnia nursina che da anni si impegna a mantenere viva e a tramandare l'arte del tiro con la balestra. Quest'anno ricorrono tra l'altro i 30 anni della sua fondazione.

L'evento di Amelia non è stato solo un appuntamento sportivo, ma anche un'importante manifestazione culturale, che ha celebrato l'identità storica della regione. I cortei in abiti medievali che hanno preceduto la gara hanno colorato le vie della città, attirando cittadini e turisti in un'atmosfera d'altri tempi.9

Non c'è tempo ora per riposare perché il prossimo appuntamento è già alle porte, il prossimo 5 e 6 luglio a Gualdo Tadino, dove sarà ospitata la 39 esima edizione del Campionato Nazionale.