L'appuntamento, dal titolo 'Le notti del vino', inserito nel cartellone di 'Accade d'estate a Spoleto': oggi (21) l'inaugurazione del teatro di Monteluco

Tre mesi di appuntamenti per oltre cinquanta iniziative. Questo in estrema sintesi il programma di "Accade d'estate a Spoleto", organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni locali e gli enti del territorio.

Da oggi 21 giugno a domenica 21 settembre eventi di teatro, musica, mostre, conferenze, sport, degustazioni, mostre e tanto altro ci accompagneranno per tutto il periodo estivo nel centro storico della città e nei borghi del territorio comunale. Nella giornata odierna si terrà il primo spettacolo Francesco e i suoi giullari nel nuovo Teatro all'aperto di Monteluco, realizzato nell'area dell'ex Tiro a piattello e che verrà inaugurato lo stesso giorno alle ore 17.30.

Dato il successo degli scorsi anni, verranno riproposte le due rassegne, giunte alla loro III edizione, che si terranno al Complesso monumentale di San Nicolò: il "Festival delle regioni" e "Spoleto sul palco band". Inoltre, in virtù della convenzione in essere tra il Comune di Spoleto e il Ministero della Cultura, Musei Nazionali di Perugia-Direzione regionale Musei nazionali Umbria, al Teatro Romano verranno proposti due spettacoli: il 4 agosto si terrà lo spettacolo Giovanni Scifoni in FRA', San Francesco la superstar del Medioevo, mentre l'8 agosto sarà la volta di Serena Rossi, evento a cura di Suoni Controvento.

Domenica 29 giugno Spoleto sarà sede della sesta tappa dell'ABT FESTIVAL 2025 – Appennino Bike Tour Festival, tour nazionale che attraverserà l'Italia durante il quale saranno presentate le tante eccellenze dell'Appennino con l'organizzazione di talk, convegni e attività di avviamento alla bicicletta per bambini.

Numerosi gli eventi musicali organizzati sia in città che nei teatri e nei borghi. Non mancheranno gli eventi del Teatro Lirico Sperimentale, di Suoni Controvento, che quest'anno, oltre a Serena Rossi, propone anche Khalab e Baba Sissoko e "Libri in cammino" e la serie di appuntamenti "Tre note tre donne", recital con accompagnamento musicale di e con Rita Charbonnier.

Torna il 7 settembre La SpoletoNorcia in MTB, la manifestazione che da oltre dieci anni propone, lungo il suggestivo percorso della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, iniziative legate al mondo ciclistico con pedalate aperte a tutti, cronoscalate, conferenze, presentazioni e incontri che vede partecipanti provenienti da tutta Europa.

Novità di quest'anno sarà Le notti del vino, una cena degustazione che si terrà sabato 16 agosto sul Ponte delle Torri, organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino.

"Nel palinsesto di eventi che abbiamo organizzato e che ci accompagneranno per tutto il periodo estivo, abbiamo ancora una volta tenuto insieme le iniziative culturali proposte e realizzate dalle associazioni ed enti del territorio, con appuntamenti che avranno come protagonisti artisti noti al grande pubblico – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Si tratta di una proposta che cerca di coinvolgere spoletini e turisti di tutte le età. Il nostro obiettivo è creare un'esperienza estiva per tutti, sia per gli appassionati di scienza, teatro e musica, per gli amanti dell'arte, o semplicemente per coloro che sono in cerca di momenti di svago".

"Il programma che proponiamo anche per questa estate 2025 – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio Danilo Chiodetti – si snoda non solo nei luoghi centrali e iconici storicamente deputati alle rappresentazioni, ma anche in piazze, borghi e vie che solitamente non sono interessati da eventi culturali, ma che ci permettono in questo modo di mettere in risalto e far conoscere anche le gemme nascoste e i luoghi meno conosciuti del nostro territorio che ci regalano una atmosfera più intima e altrettanto affascinante".