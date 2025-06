L'allarme lanciato dalla Cisl Fp Umbria in merito alla situazione vissuta dal polo industriale di Baiano: 'Fuga di dipendenti e clima lavorativo ostile'

"Sono sempre più numerosi i lavoratori dello stabilimento dell'Agenzia Industria Difesa di Baiano che scappano per cercare un altro lavoro altrove. Non importa quanto esso sia distante e non preoccupano le difficoltà da superare visto che a prevalere è la volontà di lasciarsi alle spalle le incertezze sul futuro e un clima lavorativo ostile. Il nuovo direttore generale, insediatosi ormai da due anni, non ha mai effettuato una visita dello stabilimento, accentuando il senso di abbandono e di distanza delle istituzioni centrali". A rivelarlo sono Alessio Taddei e Mario Pragliola della Cisl Fp Umbria.

"Sebbene il recente incontro con il vertice dell'Agenzia a Roma abbia segnato un significativo passo in avanti, definendo una produttività complessiva per tutta l'AID in aumento e con utili, permangono le incognite su un piano industriale che ancora non è stato reso noto. Una circostanza che, unitamente ad un clima lavorativo pesante, carico di tensione, conflitti e con una direzione che non ha mai convintamente cercato il benessere organizzativo dei lavoratori o il dialogo con i sindacati, ha creato contributo a rafforzare l'idea che sia meglio fuggire da Baiano. Non aiuta di certo la ripetuta e avvilente discriminazione dei lavoratori dell'Aid, che devono ogni volta ricordare di essere destinatari degli stessi riconoscimenti economici dei colleghi della Difesa: è accaduto con la mancata perequazione dell'indennità di amministrazione per la quale l'Agenzia è stata 'dimenticata' e si è ripetuto con il mancato inserimento dei dipendenti Aid nell'armonizzazione del salario accessorio di 19mila 500 euro, riconosciuti solo alla Difesa. Per entrambi i provvedimenti ora si stanno individuando soluzioni normative e finanziarie, ma solo grazie all'impegno del coordinamento nazionale della Cisl Fp Difesa".

Serve, quindi, "uno sforzo ulteriore". È necessario, per i due, "che la politica si occupi dell'AID, che si faccia carico delle questioni irrisolte, che venga definito un provvedimento di 'parificazione' dei dipendenti dell'Agenzia con i colleghi della Difesa. Facciamo appello alla politica locale e nazionale perché vengano rapidamente reperite risorse straordinarie per un polo unico, come lo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Spoleto, che alla soglia dei 100 anni di servizio vuole tornare ad essere il fiore all'occhiello della Difesa italiana ed un riferimento occupazionale per un territorio sempre più in difficoltà lavorativa. Solo così si potranno ricreare le condizioni di fiducia dei lavoratori ed impedire un declino, apparentemente inarrestabile, che incentiva la fuga altrove".