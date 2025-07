Il giovane Robert Lokotosh è giunto in città lo scorso anno per sfuggire alla guerra in Ucraina, mostrando un grande talento nella nobile arte. Positivo il primo match disputato a Grottammare

Spoleto si arricchisce di una nuova promessa sportiva grazie alla sinergia tra la cooperativa Il Cerchio e il Boxing Club Diego Bartolini. Protagonista è Robert Lokotosh, giovane pugile classe 2011 originario dell’Ucraina, giunto a Spoleto con la famiglia nell’ambito del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) gestito dalla cooperativa, guidata dalla presidente Serenella Banconi. La famiglia Lokotosh è stata accolta a Spoleto circa un anno fa, dopo essere fuggita dal conflitto in Ucraina. Il percorso di accoglienza non si è limitato alla sistemazione abitativa, ma ha incluso anche un lavoro attento sull’integrazione e l’autonomia, in particolare dei più giovani, anche attraverso lo sport. Grazie alla collaborazione tra Il Cerchio e il Boxing Club Diego Bartolini, Robert ha potuto iniziare ad allenarsi con passione e impegno, seguito dagli allenatori Valentino Giacomelli, Valentino Spera e Giuliano Lacovara.

Proprio Giacomelli racconta di aver riconosciuto subito il talento di Robert: “Dal primo giorno in palestra ho visto qualcosa di speciale in lui. In poco tempo ha iniziato a tenere testa e spesso a superare pugili molto più grandi per età e categoria. E pensare che si allena solo due o tre volte a settimana, mentre un pugile dovrebbe allenarsi almeno cinque volte.” Il giovane atleta ha combattuto venerdì 27 in una importante manifestazione pugilistica organizzata dalla Nike Fermo a Grottammare (AP), in una splendida cornice sul mare, dove si sono sfidati pugili provenienti da Marche, Umbria e Abruzzo. Lokotosh ha affrontato il pugile locale Joshua Spinelli, atleta esperto e molto sostenuto dal pubblico.

Nonostante la pressione, Robert ha impressionato per tecnica e lucidità: nella prima ripresa ha studiato l’avversario, nella seconda ha sferrato colpi rapidi ed efficaci, mentre nella terza ha letteralmente dominato il ring, schivando ogni attacco e rispondendo con precisione. “Un ragazzo determinato, educato, con un talento naturale”, raccontano i suoi allenatori. Un percorso, il suo, reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra operatori sociali e associazioni sportive del territorio. Il prossimo appuntamento con Robert sarà il 6 settembre a Norcia, in occasione di una manifestazione organizzata proprio dal Boxing Club Diego Bartolini, in memoria dell’indimenticato Diego.