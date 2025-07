Grande attesa per il ritorno a Spoleto del cast capitanato da Raoul Bova e della troupe della Lux Vide. Primo ciak a settembre. Sul set Diletta Leotta e Valeria Fabrizi

Cresce l’attesa per il ritorno a Spoleto della troupe e del cast di Don Matteo. La produzione della quindicesima edizione della fortunata fiction campione di ascolti ha preso il via a metà giugno negli studi di Formello di proprietà della Lux Vide mentre l’atteso rientro nella città del Festival avverrà a settembre (la data precisa non è stata ancora resa nota). Tante le novità in cantiere: previsto, in tal senso, un cameo di Diletta Leotta. Sul set comparirà anche Valeria Fabrizi, la quale interpreterà lo stesso personaggio che porta in scena in ‘Che Dio ci aiuti’ ovvero Suor Costanza. “Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento. E’ una cosa che ho chiesto io, sono contentissima e sono felice di lavorare con dei colleghi nuovi”. Lo sceneggiato rappresenta, ormai da diverso tempo, uno dei principali volani di sviluppo del territorio e, nelle prossime settimane, punterà a valorizzare al massimo diverse location del centro storico come ad esempio piazza Duomo, il teatro Caio Melisso, l’ex museo civico ed il teatrino delle 6 intitolato a Luca Ronconi.

“Le riprese, con occasionali itineranti e brevi soste, non ostacoleranno il normale flusso pedonale e veicolare. Successivamente verranno effettuati altri blocchi ancora da concordare e definire” spiega il Municipio, che ha deciso di concedere ancora una volta il proprio patrocinio allo sceneggiato divenuto uno dei principali volani di sviluppo del territorio. “Nella stagione scorsa - si legge nella delibera di Giunta n. 249 - gli ascolti record di ogni puntata e la popolarità di cui la serie gode presso il pubblico hanno portato a Spoleto, come dimostrano i dati elaborati dall’ufficio del turismo, molti appassionati e curiosi che hanno visitato la città riconoscendo il luoghi più celebri immortalati delle vicende della fiction, ormai entrata nell’immaginario collettivo italiano. Il rapporto di collaborazione con la Lux Vide maturato negli anni si è tradotto in grande visibilità mediatica per la città, e in un potente veicolo per lo sviluppo turistico del territorio. Don Matteo, che ha vinto nel 2014 il 54esimo ‘Premio Regia Televisiva’ nella categoria ‘Miglior serie televisiva dell’anno’, non è soltanto una trasmissione di successo in Italia ma un format di successo che è stato apprezzato in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia e che costituisce una medium di formidabile ampiezza massmediale e pervasività comunicativa per la promozione della città”.

L’Amministrazione, di conseguenza, “collaborerà attraverso tutti i suoi Dipartimenti, con i servizi di Protezione civile comunale, della Polizia Locale, dell’Ufficio Stampa, riconoscendo la manifestazione di pubblico interesse e patrocinando la realizzazione della fiction. La produzione, dal canto suo, citerà la collaborazione del Comune nei titoli e contribuirà, attraverso le immagini delle location prescelte, a generare effetti positivi per lo sviluppo economico e turistico del territorio, sia in modo diretto con riconduzione al territorio di risorse economiche derivanti dalla realizzazione della produzione culturale o audiovisiva, sia in modo indiretto, con ritorno di immagine per il territorio e conseguente generazione di presupposti per flussi turistici qualificati e correlata attrazione di risorse economiche”. Dieci gli episodi previsti: il primo si intitolerà "Un angelo caduto dal cielo".