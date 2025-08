Successo al di là di ogni più rosea aspettativa per l'esposizione allestita a palazzo Mauri conclusasi nei giorni scorsi

Oltre 2.200 visitatori, due incontri sold out, più di 500 oggetti esposti, tra preziosi memorabilia e rari tesori da collezione, apprezzamento da parte del pubblico italiano e straniero. Questi in estrema sintesi i numeri della mostra "LunΔtica – Pink Floyd Collectors Expo", realizzata in esclusiva per Spoleto a Palazzo Mauri dall'11 al 27 luglio, che ha presentato il patrimonio collezionistico dei The Lunatics per raccontare i 60 anni di storia dei Pink Floyd.

Un successo che ha riguardato anche la critica. L'autore britannico Ian Priston, ospite nel primo weekend per la presentazione del suo libro Pink Floyd – BBC Radio 1967–1971, ha esaltato il lavoro svolto dalla Biblioteca comunale "G. Carducci" e dai The Lunatics parlando di "un nuovo punto di riferimento per le future mostre curate dai fan dei Pink Floyd" ("set a new benchmark for future fan-curated exhibitions" on Pink Floyd). Non solo. Alcuni dei portali di riferimento internazionali dei fan dei Pink Floyd, come Brain damage e A fleeting glimpse, hanno rilanciato la notizia della mostra a Spoleto, che ha avuto dalla sua anche il favore del pubblico arrivato a Palazzo Mauri durante i 17 giorni di esposizione.

Turisti italiani (Bologna, Roma, Bari, Pescara, Civitanova Marche, Riccione, Mantova, Osimo, Milano) e stranieri (Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti, Australia) hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento lasciando un messaggio, descrivendo l'emozione nel vedere raccontata attraverso dischi, manifesti, foto, documenti, immagini ed un allestimento ideato ad hoc per palazzo Mauri, una delle storie più luminose, innovative, concettuali ed epiche della musica rock.

Dai commenti provenienti dal Bel Paese - "Esperienza meravigliosa. Grazie per questa full immersion nell'universo pink floydiano", "Entrato con sospetto, piacevolmente sorpreso. Bellissima! Superlativa! Meravigliosa!", "La mostra regge benissimo il paragone con la Pink Floyd Exhibition del 2017 a Londra. Bellissimi i reperti storici, magnifici i vinili da collezione, i poster, i biglietti dei concerti" – all'apprezzamento dei tanti visitatori stranieri - "Thank goodness I came to Spoleto for the day. What an absolute highlight it has been to look at this amazing collection. Greetings from Australia", "Wunderschöne Austellung mit Clou im Mansardenstock", "Lovely and interesting display. Thank you for bringing all together. From San Francisco".

"Credo di non esagerare nel dire che palazzo Mauri, con questa mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd, è entrato ancora di più nell'immaginario collettivo quale luogo di confronto, creatività, cultura e conoscenza – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – La numerosa presenza ed i giudizi positivi non solo confermano la bontà della scelta, ma restituiscono il livello qualitativo del lavoro svolto per la sua realizzazione. Non c'è solo la soddisfazione per aver avuto la capacità di proporre una mostra così completa grazie al lavoro del personale della Biblioteca comunale e dei The Lunatics, ma anche la conferma della preparazione e della passione di cui è dotato il personale del nostro Comune. Questo successo nasce proprio da qui.

Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò: i The Lunatics, perché realizzano l'impensabile mettendoci il cuore; l'Assemblea Legislativa della Regione Umbria per aver patrocinato l'iniziativa; Chiara Coricelli, per aver sostenuto pienamente il progetto riconoscendo subito la qualità delle proposta; Carlo Massarini e Ian Priston, la cui presenza ha reso ancora più indimenticabile questa esperienza”.