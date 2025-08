Nei prossimi giorni l'incontro con la presidente Proietti, alla quale l'associazione illustrerà le 'numerose criticità del progetto dell'Anas'

Il Comitato Patrimonio Valnerina "ringrazia la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, per l'invito a incontrarla. Sarà un'occasione importante per rappresentare le criticità contenute nel progetto ANAS relativo alla SS 685 'Tre Valli' della Valnerina". L'associazione, nell'occasione, illustrerà alla governatrice "il grave impatto ambientale e paesaggistico, nonché i significativi danni all'economia turistica e commerciale del territorio che i lavori previsti dal progetto potrebbero provocare. Il progetto, voluto fortemente dall'ex assessore Melasecche e dalla precedente Giunta Regionale, presenta un'impatto significativo, in particolare con il progetto per Serravalle di Norcia, che potrebbe essere risolto con diverse modalità di intervento".

Inoltre, il Comitato spigherà "come migliorare la sicurezza senza dover distruggere l'essenza di quella che il Touring Club Italiano ha definito la settima strada più bella d'Europa. Dal punto di vista tecnico, il progetto contiene falle di una gravità imbarazzante, come la mancanza di una valutazione costi/benefici nei confronti della popolazione interessata, in contrasto anche con lo stesso Pnrr. Il pressapochismo è stato tale che abbiamo potuto bloccare il progetto al Commissariato per gli usi civici di Roma, in quanto alla voce 'Usi Civici', il progetto Anas riportava due sole parole: 'Non presenti', laddove in realtà essi gravano sostanzialmente lungo tutto il tracciato".

Oltre a criticare l'attuale progetto dell'Anas, "presenteremo una nostra proposta, quella di realizzare un progetto di vera valorizzazione, anche turistica, del territorio: 'Valnerina, come strada più bella, non solo dell'Umbria, ma anche d'Italia', progetto realizzabile con interventi sicuramente più economici del progetto Anas. La settima strada più bella d'Europa è in pericolo. Ci auguriamo che la politica umbra e i cittadini della Valnerina prendano consapevolezza di cosa rischiano di perdere".