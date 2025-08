Un convegno, sapori biologici e musica sotto le stelle il 10 agosto per una giornata all'insegna della sostenibilità ambientale

Domenica 10 agosto torna alla Fattoria Sociale di Spoleto la Festa dell’Agricoltura Sociale, una giornata aperta al pubblico dedicata alla conoscenza e alla promozione dell’agricoltura sociale come strumento di inclusione sociale, sviluppo rurale e sostenibilità ambientale.

Alle ore 18.00 si terrà il convegno “Coltivare Inclusione: il progetto NIL e le reti dell’agricoltura sociale”. Un momento di confronto su buone pratiche, reti territoriali e prospettive future. Al centro dell'incontro sarà il Progetto NIL della Fattoria Sociale (Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2022 Misura 16 sottomisura 16.9) e il ruolo delle reti dell’agricoltura sociale in Italia.

L’agricoltura sociale rappresenta oggi un settore in forte crescita: secondo i dati della Rete Rurale Nazionale, si contano oltre 1.200 aziende agricole impegnate in progetti sociali, capaci di offrire inserimento lavorativo a persone fragili, percorsi educativi, attività terapeutiche e servizi alla comunità. In Umbria, come in altre regioni italiane, queste realtà rappresentano un laboratorio innovativo di coesione e sostenibilità in forte crescita.

Interverranno all’incontro:

- Marco Pennacchi, Presidente Cooperativa Fattoria Sociale

- Mario Cruces, Ricercatore Università di Perugia, Facoltà di Agraria

- Bianca Maria Torquati, Professoressa Università di Perugia

- Salvo Cacciola, Presidente Rete Fattorie Sociali Sicilia

- Tania Brughini, Presidente Cooperativa Terre Umbre

A concludere i lavori sarà Carlo Di Somma, Presidente di Confcooperative Umbria. Durante l’intera giornata sarà inoltre attivo uno spazio espositivo dedicato a cooperative, aziende agricole, associazioni e realtà del territorio impegnate nell’inclusione e nella sostenibilità. Alle ore 20.00, spazio al gusto con una cena conviviale a base di prodotti biologici e di agricoltura sociale: un’occasione per valorizzare la filiera locale e i progetti che uniscono agricoltura e responsabilità sociale. Prenotazione obbligatoria al numero 334 6483553 – Costo: 25€

La serata si concluderà, a partire dalle ore 22.00, con il concerto live del duo Dan Kinzelman e William Tatge: una rara occasione per ascoltare due grandi interpreti del jazz contemporaneo in chiave intima e suggestiva, immersi nella quiete rurale della Fattoria sotto il cielo stellato della notte di S.Lorenzo.

Per informazioni: www.fattoriasocialespoleto.it - 334 6483553