Due concerti di musica sacre 'dal tardo Rinascimento ai giorni nostri' al complesso monumentale di San Nicolò e a Monteluco

Un vero e proprio gemellaggio musicale quello in programma per il prossimo fine settimana a Spoleto tra il coro Zbor Jacobus Gallus di Sgonico, Trieste, e lo Spoleto Archi Ensemble, che proporranno un concerto di musiche sacre dal Rinascimento a oggi, inserito nella rassegna di eventi “Accade d’Estate a Spoleto”.

Venerdì 8 agosto alle ore 18.00 al Complesso Monumentale di San Nicolò sarà proposto il primo concerto che sarà replicato domenica 10 alle ore 11.30 all’ingresso del Convento di San Francesco a Monteluco.

Dall’amore per la musica nasce questo un incontro tra Umbria e coralità slovena del Friuli Venezia Giulia, che sarà una importante collaborazione musicale tra artisti di diverse regioni e culture. Il Quartetto vocale Trieste è di recente fondazione e unisce la tradizione slovena alle musiche eterne di grandi compositori. Il coro Zbor Jacobus Gallus di Trieste diretto dal M° Marko Sancin è invece una compagine di forte tradizione con radici che affondano nel secondo dopoguerra. Vincitore di concorsi regionali e nazionali, si esibisce con un repertorio di carattere internazionale, ma anche con opere di giovani compositori contemporanei sloveni e italiani.

Lo Spoleto Archi Ensemble è un gruppo musicale particolarmente eterogeneo. Si presenta in varie formazioni: trio, quartetto ma anche orchestra da camera come in questo concerto. Accanto ad affermati professionisti, suonano alcuni studenti, amatori ed appassionati, tutti accomunati dal desiderio di divertirsi nel fare musica insieme. Per lo Spoleto Archi Ensemble è il settimo concerto a Spoleto. Oltre ai tradizionali concerti di Natale degli ultimi tre anni l’Ensemble ha potuto esibirsi nella Sala Antonini, presso i locali della Rocca Albornoz con un programma di Anche Arie e Danze fra le quali la famosa terza suite di Ottorino Respighi, una raccolta di libere trascrizioni da brani per liuto del XVI e XVII secolo. Nella chiesa di Santa Eufemia, in occasione delle festività Pasquali, è stata eseguita la Sinfonia al Santo sepolcro di Vivaldi e dello Stabat Mater di Pergolesi riscuotendo un notevole successo. Apprezzato anche il concerto con musiche di Haendel e Bach nella chiesa di San Brizio con la partecipazione dell’organista Angelo Rosati e della contralto Elisabetta Pallucchi. Nell’ultima esibizione nella Chiesa della Madonna della Misericordia lo Spoleto Archi Ensemble, insieme al coro diretto dal M° Mauro Presazzi, ha eseguito il Gloria di Vivaldi. Attualmente fanno parte del gruppo:

Violini: Francesco Enrico, Alessandro Sabatini, Sofia Antonelli, Lorenzo Monarca, Federico Orazi, Stefania Petrillo

Viole: Lucia Di Veroli, Enrico Sabatini

Violoncello: Michele Spellucci