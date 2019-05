Valnerina - Sisma, 20 Maggio 2019 alle 19:40:40

Terremoto, Conte a Norcia tra incontri ufficiali e contestazioni

Il premier chiamato a emanare quanto prima lo sblocca cantieri, mentre i residenti non credono più alle istituzioni

Dialogo, confronto, ma anche civile contestazione per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivato oggi (20 maggio) a Norcia per un incontro con i sindaci del territorio umbro-marchigiano e le autorità locali. Con lui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Crimi.

Ad accogliere il premier

gli assessori regionali Giuseppe Chianella e Antonio Bartolini, le autorità di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Presenti anche il capo dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, il commissario straordinario per la ricostruzione, Piero Farabollini e il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

L'assessore umbro, nel corso del proprio intervento, ha rappresentato al presidente Conte che "l'Umbria chiede venga quanto prima emanato il decreto sblocca cantieri e che in esso vengano inseriti gli emendamenti che nei mesi passati le Regioni e i sindaci interessati hanno sottoposto all'attenzione del Governo. Si tratta di emendamenti - ha proseguito l'assessore regionale - che abbiamo proposto sulla base dell'esperienza della ricostruzione successiva al sisma del 1997 e del 2016. Occorre snellire le procedure per concedere le autorizzazioni, nel senso di recepire nel decreto la nostra proposta di sbloccare la ricostruzione leggera attraverso l'integrale attribuzione ai progettisti del potere di autocertificazione, in coerenza con il principio del 'tutto è permesso tranne ciò che è vietato'. Al Governo chiediamo inoltre - ha concluso l'assessore - la possibilità di procedere con le stabilizzazioni e le assunzioni necessarie a far funzionare l'ufficio speciale della ricostruzione e gli uffici tecnici comunali".

Al suo arrivo, Conte è stato accolto da una nutrita rappresentanza di cittadini e comitati (una cinquantina di persone in tutto) di Norcia e Arquata del Tronto, che protestano contro le "lentezze burocratiche e la ricostruzione che stenta a partire". Con loro il presidente del Consiglio si è fermato a parlare alcuni minuti prima di chiudersi in una riunine tecnica con le altre autorità, riunione alla quale non è stata consentita la presenza della stampa.