Spoleto - Società, 10 Novembre 2019 alle 11:37:18

Scuola 'Francesco Toscano', si parte con la progettazione

Avviata la gara per assegnare l'incarico

Avviata la gara per assegnare la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola elementare “Francesco Toscano”. Tutti i dettagli sono disponibili sul portale istituzionale del Comune: l’importo posto a base di gara è pari a 384.053,84 euro

e l’appalto verrà assegnato seguendo il criterio dell’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. “Si dovrà prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati - afferma il Municipio - garantendo contestualmente: la massima manutenibilità, il miglioramento del rendimento energetico, il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, la durabilità dei materiali e dei componenti, la sostituibilità degli elementi, la compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed un’agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo”. Il corrispettivo per “il presente incarico - aggiunge l’Ente - fisso ed invariabile, si intende omnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dello stesso”.

I termini per inviare le proposte scadono il 9 dicembre e tra i requisiti richiesti rientra quello di effettuare obbligatoriamente un sopralluogo all’interno del plesso di via Cerquiglia, chiuso nel 2016 in seguito ai danni prodotti dal sisma, da concordare mandando una mail all’indirizzo luca.torti@comune.spoleto.pg.it entro e non oltre le ore 13 del 2 dicembre 2019.

Le prestazioni richieste andranno eseguite entro 120 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. “Nel caso in cui due o più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica”. I lavori che permetteranno di riparare la scuola, sono inseriti nel piano delle opere pubbliche 2019-2021 e comporteranno una spesa di 3.110.400 euro con i fondi che sono garantiti dal “secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018”.