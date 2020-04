Spoleto - Coronavirus, diario dell'emergenza, 20 Aprile 2020 alle 19:01:04

Roberta Privitera è al 16mo giorno di sciopero della fame: 'Vado avanti finché è necessario'

Prosegue la protesta della nostra lettrice contro l'isolamento sociale. Molti liquidi, un po' di miele e una mela al giorno le uniche fonti di sostentamento



Dan. Ub.

Roberta, dopo due settimane come procede il tuo sciopero della fame? "Procede, costante e senza eccezioni, con sempre maggior convinzione".

Hai ricevuto qualche telefonata da rappresentanti istituzionali? Se sì, cosa ti hanno detto?"Ovviamente no, del resto non mi aspettavo particolare interesse essendo una comune e sconosciuta cittadina, sola in questa

mia forma di protesta. Sola, ma forse più libera di esprimermi, anche perché cittadina di adozione, quindi con meno pastoie di ogni tipo come troppo spesso accade ad uno spoletino di nascita. Comunque ho sollecitato nuovamente un incontro con il Sindaco. Ne avevo chiesto già uno prima che iniziasse il ‘caso' coronavirus, per altro argomento, cioè il pericolo di installazione di impianti 5G in molti comuni dell'Umbria - così come in tutta Italia e altre nazioni - e per la mia richiesta di una moratoria anche a Spoleto a garanzia della salute pubblica, come fatto già da più di 200 Comuni italiani, secondo il ‘principio di precauzione', in attesa che ulteriori ricerche serie e indipendenti possano sciogliere ogni dubbio a proposito della nocività o non nocività delle onde elettromagnetiche. Non so se il Sindaco abbia timore ad incontrarmi per paura di essere contagiato dalla sottoscritta con il virus influenzale - ma credo che gli assessori entrino regolarmente nella sua stanza - o ‘contagiato'dalle mie volontà e richieste. Sono sicura che presto mi darà udienza. A parte la battuta, sono convinta che, essendo lui un uomo di legge, sappia perfettamente quanto oggi si rischi un'irreversibile deriva dittatoriale. Ho invece avuto sostegno da pochi amici, da attivisti NO SNAM e NO TAP, dal ‘Comitato Rodotà', da ‘Alleanza Stop 5G', in parte dal sindacato USB che forse non ha compreso che la realtà umbra non è quella della Lombardia. Ad oggi ci sono in Umbria 0 casi di contagio. Questo allarme e queste misure sovradimensionate nascondono altre verità".

Quanto peso hai perduto ad oggi? "La riduzione di peso è certificata settimanalmente dalla mia farmacia. Ad oggi ho perso solo 2 chili e 100 grammi. Del resto bevo molta acqua (di rubinetto), circa due litri e mezzo al giorno, al naturale o sotto forma di tisana, dolcificata con poco di miele o stevia. I miei pasti giornalieri sono una mela a pranzo (una al giorno toglie il medico di torno...) e un brodo vegetale a cena".

Chi tiene sotto controllo i tuoi parametri? Hai visto un dottore in questi giorni? "La sottoscritta, la farmacia a me più vicina e un medico specializzato di Perugia con cui ho potuto conferire solo telefonicamente - visto il problema spostamenti ‘autorizzati' - e che si è dimostrato molto solidale per i contenuti della mia protesta e disponibile ad ogni futuro contatto per sostenermi con opportuni consigli e chiarimenti... il mio medico curante no, so già che non approverebbe".

Per quanto pensi di poter continuare? "Quanto sarà necessario".

C'è qualcosa che ti senti di dire ai tuoi concittadini e, più in generale, a chi ci legge? "Spegnete la TV, la radio, non fatevi spaventare inutilmente dal ‘pensiero unico' a reti unificate, prendete informazioni da canali in streaming liberi (gli stessi che il Patto Trasversale per la Scienza, di cui fa parte Burioni, e la novella task-force governativa contro le ‘fakenews', con a capo Martella, vorrebbero tacitare con denunce e censura di regime,). E agite di conseguenza".