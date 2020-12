Prorogata la detrazione al 110%, ma ciascuno deve fare la propria parte per ottenerla... Dino Muhic c'è

"A Natale siamo tutti più buoni", recita il vecchio jingle: ma a Natale 2020 proviamo a essere anche tutti più bonus! Lo prevede l'emendamento alla manovra finanziaria, approvato in commissione Bilancio alla Camera e che, a breve, sarà convertito in legge. Se lo stato dei lavori è avanzato per almeno il 60% dell'intervento complessivo entro giugno 2022, allora la detrazione del 110% spetterà anche sulle spese sostenute entro la fine di quell'anno. E non è tutto, perché la proroga potrebbe riguardare persino il 2023, se dovesse passare il nuovo ordine del giorno annunciato da una delle forze politiche di governo (M5S).

E' chiaro che, per beneficiare dei vantaggi contenuti nella nuova misura, sarà necessario che ciascuno faccia la propria parte: tecnici, imprese e consumatori. Sotto questo aspetto, si riscontrano non poche difficoltà relative all'accesso al beneficio di legge, con una conseguente partecipazione complessiva che non rispecchia, a tutti gli effetti, le reali aspettative.

"E' vero, i committenti - soprattutto le famiglie - trovano non poche difficoltà a usufruire dell'agevolazione", conferma Dino Muhic, titolare dell'omonima impresa edile, "ma è anche vero che la ripartenza dell'economia sta a noi e alle scelte che intraprendiamo. Sotto questo aspetto, nel formulare a tutti i lettori di Spoletonline i migliori auguri di un sereno Natale e di un 2021 pieno di gioia e soprattutto di salute, rinnovo il nostro invito a tutti gli interessati per una consulenza e un preventivo di spesa, affinché possano valutare il da farsi con la dovuta serenità. Vi aspettiamo".

Per informazioni e contatti 3494497335 oppure www.impresamuhic.it.

